Kamerlid Moorlag (PvdA) wil niet opstappen

De in opspraak geraakte PvdA’er William Moorlag is voorlopig niet van plan om op te stappen als Tweede Kamerlid. Dat blijkt uit een verklaring die hij zaterdag op Twitter heeft geplaatst. Hij schrijft:

“Zolang geen zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden en daardoor niet transparant en deugdelijk verantwoording kan worden afgelegd, zal ik geen gehoor geven aan de oproep van het partijbestuur.”

Het PvdA-partijbestuur wil dat Moorlag vertrekt omdat hij eerder als directeur van een sociale werkplaats een schijnconstructie in stand hield. Het AD berichtte zaterdag dat het partijbestuur een “zwaarwegend advies” heeft gegeven aan de fractie, met de strekking dat Moorlag niet meer kan aanblijven.

Hijzelf wil eerst een onderzoek: “Ik ben [...] bereid mijn functioneren als PvdA-Kamerlid en mijn functioneren als directeur van Alescon aan een onderzoek te laten onderwerpen”, schrijft hij. “Daartoe heb ik op woensdag 27 december een voorstel gedaan aan de fractie en het partijbestuur door tussenkomst van de vicefractievoorzitter.”

Ondergebracht bij uitzendbureau

Het Kamerlid ligt onder vuur vanwege zijn vroegere directeurschap bij de sociale werkplaats Alescon in Assen. De kantonrechter oordeelde eerder deze maand dat dit bedrijf een constructie hanteerde die in strijd was met de Wet sociale werkvoorziening.

Werknemers werden sinds 2011 niet meer in vaste dienst genomen, maar ondergebracht bij een uitzendbureau van Alescon. De gehandicapten kregen daardoor voor hetzelfde werk minder loon dan collega’s en hadden slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden. Moorlag had de schijnconstructie niet bedacht, maar greep niet in.

Ledenraad

In de verklaring op Twitter laat Moorlag weten dat hij bereid is “vanuit mijn positie in de PvdA verantwoording af te leggen, onder meer in de ledenraad”. De Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA, riep vorige week zaterdag al op tot het vertrek van William Moorlag. De jongerenorganisatie drong aan op het uitschrijven van een ledenraad.

Het partijbestuur liet eerder weten dat de uitspraak van de rechter “veel emotie oproept bij het partijbestuur en de leden”. Het PvdA-bestuur wilde zaterdag niet reageren op de verklaring van Moorlag.

Het Kamerlid schrijft op Twitter dat hij partijleider Lodewijk Asscher telefonisch heeft gesproken, “op waardige toon”. En: “We hebben een agreement to disagree moeten sluiten”. Asscher en de Tweede Kamerfractie gaven eerder nog aan dat Moorlag kon aanblijven, omdat hij “geen foute bedoelingen had”.