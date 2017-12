Het jaar 2017 is getekend door de langste kabinetsformatie ooit. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer. Wat waren hoogtepunten, dieptepunten of anderszins om-nooit-meer-te-vergeten-punten? In extra lange uitzending aan een extra volle tafel (met champagne!) bespreekt presentator Lamyae Aharouay het beste van onze politieke wie, wat, waar, waarom en hoe.