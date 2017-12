Excuses Eurlings ‘goede eerste stap’

Chiel Warners, voorzitter van de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF, vindt dat IOC-lid Camiel Eurlings “een goede eerste stap” heeft gezet door zich in een interview met NRC publiekelijk te excuseren voor het handgemeen met zijn ex-vriendin. Dat zei Warners zaterdag op NPO Radio 1.

In het interview met Eurlings, dat NRC zaterdag publiceerde, betuigde Eurlings spijt, zonder daar verdere consequenties aan te verbinden voor zijn positie. Het vraaggesprek maakte veel kritische reacties los op sociale media. Zo werd er onder meer gesproken van een “georkestreerde spijtbetuiging”.

‘Een stuk vertrouwen weg’

De atletencommissie heeft Eurlings in een brief om een verklaring voor zijn gedrag gevraagd, omdat de kritiek op hem ook afstraalt op sporters. “Sportbestuurders moeten zuiver op de graat zijn”, zei Warners eerder tegen NRC. “Als van sporters eerzaamheid wordt gevraagd, bijvoorbeeld ten aanzien van doping, geldt wederkerigheid op bestuursniveau.”

Op de radio voegde Warners daaraan toe dat er nog een persoonlijk gesprek met Eurlings volgt, “omdat hij nog wel het een en ander heeft uit te leggen”. Warners:

“Kijk, er is natuurlijk een stuk vertrouwen weg en het heeft de sport geen goed gedaan. Dat zal hersteld moeten worden. Hoe we dat gaan doen is aan ons. Dat gaat over NOC*NSF, maar ook over de rest van Nederland. Daar zal aan gewerkt moeten worden, maar de goede wil is in ieder geval getoond.”

Eerst vergadering, dan reactie

In tegenstelling tot Warners onthoudt het bestuur van NOC*NSF, waarvan de voorzitter van de atletencommissie ook deel uitmaakt, zich vooralsnog van commentaar op de excuses van Eurlings. “We vinden het fijn dat Eurlings een publieke verklaring heeft afgelegd”, zegt een woordvoerder, “maar pas nadat daar in een bestuursvergadering inhoudelijk over is vergaderd, komen wij met een reactie.”

Sportwoordvoerder Antje Diertens van D66, een Tweede Kamerlid dat eerder aan Eurlings’ positie twijfelde, vindt dat hij voldoende door het stof is gegaan door excuses te maken. “Mijn punt was dat hij aanvankelijk met een juridische verklaring kwam, maar zich niet maatschappelijk verantwoordde. Hier zat ik op te wachten, mijn vertrouwen heeft hij herwonnen. Hij kan doorgaan.”