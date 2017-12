Dode door vuurwerk in Swifterbant

In Swifterbant (Flevoland) is zaterdagmiddag een man omgekomen door vuurwerk. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Twee kinderen, van zes en acht jaar oud, waren getuige en zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Mogelijk hebben zij gehoorschade opgelopen, meldt de politie.

Het fatale ongeluk gebeurde rond 15.30 uur in de straat Vogelwikke, in het bijzijn van meerdere getuigen. De politie vermoedt dat het ging om illegaal vuurwerk. “De klap was enorm”, zegt politiewoordvoerder Ellen de Heer. Over de identiteit van het slachtoffer wil zij nog niets zeggen, maar “vermoedelijk gaat het om een bewoner van de straat”.

‘Enorme impact’

Ongeveer dertig mensen zijn na het ongeluk opgevangen door de gemeente, politie en Slachtofferhulp. “Ze kunnen hun verhaal doen en wij hopen zo te achterhalen wat er precies is gebeurd”, zegt De Heer. Het dodelijke ongeluk heeft volgens haar “enorme impact” in Swifterbant.

Het dorp heeft ruim zesduizend inwoners en is onderdeel van de gemeente Dronten. Mensen mogen pas vuurwerk afsteken vanaf Oudjaarsdag om 18.00 uur en tot 1 januari 2.00 uur.

Vuurwerkverkoop blijft gelijk

Zaterdag werd ook bekend dat Nederlanders dit jaar ongeveer evenveel geld hebben uitgegeven aan vuurwerk als vorig jaar. Naar verwachting gaat het opnieuw om een bedrag van 68 miljoen euro, meldde Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland aan het ANP. Er zou dit jaar meer vuurwerk zijn verkocht via internet. In fysieke winkels ging er juist minder over de toonbank. Op Oudjaarsdag mag geen vuurwerk worden verkocht omdat het dan zondag is.