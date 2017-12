Dit jaar werden zeker 81 journalisten gedood

In 2017 zijn ten minste 81 journalisten vermoord tijdens hun werk, zo blijkt zaterdag uit het jaarlijks rapport van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) dat is ingezien door persbureau AP. Dit is het laagste aantal sinds 2005. In Mexico verloren de meeste journalisten het leven (dertien), gevolgd door Afghanistan en Irak (beide elf doden).

De journalisten kwamen volgens de grootste journalistieke organisatie ter wereld om door gerichte moorden, aanslagen met autobommen en door vuurgevechten. Vorig jaar werden 93 journalisten gedood, in 2015 wereldwijd 112. Er vallen volgens deze statistieken dus minder dodelijke slachtoffers, maar geweld tegen journalisten neemt volgens de IFJ juist toe.

Acht vrouwen

Onder de vermoorde journalisten zijn acht vrouwen, onder wie twee Europese verslaggevers. De eerste is de dertigjarige Kim Wall uit Zweden. Zij kwam in augustus om het leven nadat ze aan boord van een privéduikboot van een Deense uitvinder was gestapt. Een week later spoelde haar romp aan. In oktober werd de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia vermoord met een autobom. Zij deed onder meer onderzoek naar de Panama Papers.

250 journalisten gevangen

Verder zaten dit jaar wereldwijd meer dan 250 journalisten gevangen, van wie een groot deel in Turkije. Daar zitten volgens de IFJ momenteel ongeveer 160 journalisten in de cel. Sinds de mislukte staatsgreep werden veel mediamensen opgepakt.

De IFJ stelt ook dat veel journalisten afgelopen jaar werden gedwongen om te vluchten of om zichzelf te censureren. Volgens de journalistieke organisatie wordt geweld tegen journalisten vaak niet bestraft.

Landen waar de meeste journalisten werden gedood in 2017:

Mexico: 13

Afghanistan: 11

Irak: 11

Syrië: 10

India: 6

Filipijnen: 4

Pakistan: 4

Nigeria: 3

Somalië: 3

Honduras: 3

De cijfers van eerdere jaren: