Digitaal vuurwerk wordt het helemaal

In het Oosten van ons land steken opgeschoten plattelandsjongens carbid af in oude melkbussen. Voor 15 euro per kilo knal je het hele boerendorp de stuipen op het lijf. Soms blazen ze hun eigen anus ermee af. Prachtig cultureel erfgoed dat niemand lijkt te willen beschermen. Hoelang zullen burgers hun vuurwerk nog vrij af kunnen steken? Is het een grondrecht om individueel te knallen?

Er is geen meerderheid in de samenleving voor een totaalverbod van vuurwerk. Maar de roep om regulering vanuit de overheid groeit. Wanneer de inperking van onze individuele knalvrijheid doorzet, zal vuurwerk, net als sterke drank tijdens de drooglegging, ondergronds moeten gaan. Rotjes, vuurpijlen en strijkers zullen illegaal gefabriceerd worden in steenkoude, tochtige schuren en vochtige kelders. Het maakt het allemaal nog spannender. Mensen zijn als onkruid. Zeker de mensen die intens van vuurwerk houden. Als zij iets willen afsteken doen ze het toch wel. De overheid kan mooi de tering krijgen. Afgerukte vingers en blindheid aan één oog nemen ze op de koop toe.

En zeg nou eerlijk: hoeveel mensen en dieren hebben nu feitelijk serieus last van het vuurwerk? Waarschijnlijk net zo weinig als alle genderneutralen die zich diep gekwetst voelen wanneer ze als meneer of mevrouw aangesproken worden. Rekening houden met kent ook zijn grenzen, anders wordt het waanzin.

Als je vuurwerk per se wilt indammen, is het verstandiger om de technologie te omarmen. Tenslotte ontstaat de lol van het afsteken vooral door de chemische effecten ervan in onze hersenen. Het afsteken en knallen geeft een kick in ons reptielenbrein.

Op het jaarlijkse rondreizende theaterfestival de Parade dansen mensen met plezier met een koptelefoon op. Stille Disco wordt dit genoemd. Ook als je zelf niet kunt dansen, kun je genieten door vanaf de zijlijn te kijken naar mensen die vreemde bewegingen maken op muziek die jij niet hoort. Dit geniale concept is ook goed toepasbaar op vuurwerk.

Overheid of start-ups, ontwikkel een goede app waarmee je vuurwerk via je mobieltje kunt afsteken. Met een goede vr-bril of met augmented reality zal het echter voelen dan echt. Denk aan de Pokémon-rage waarbij mensen in grote groepen opgewonden over straat renden. Natuurlijk, het zal even wennen zijn, maar digitaal vuurwerk wordt het helemaal. Zelfs je halfdemente grootouders, je hond of kat kun je op deze manier laten mee genieten. Ook de geperforeerde ozonlaag zal juichen. Kortom: Iedereen en alles blij. Fijne jaarwisseling.