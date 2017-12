Congo geeft opdracht tot afsluiten van internet en sms-verkeer

De regering van Congo heeft telecomproviders in het land zaterdag opdracht gegeven om al het internet- en sms-verkeer af te sluiten. Reden is een geplande antiregeringsdemonstratie op zondag.

“We doen dit voor de staatsveiligheid, in reactie op gewelddadige acties die worden voorbereid”, zei telecomminister Emery Okundji tegen persbureau Reuters. “De overheid heeft de plicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om Congolese levens te beschermen.”

Druk op Kabila

Katholieke activisten willen in de grote steden gaan demonstreren om druk te zetten op president Joseph Kabila. Ze willen dat hij vertrekt. Zijn mandaat verliep in december 2016 en volgens de grondwet moet hij daarom opstappen. Maar nieuwe presidentsverkiezingen werden meerdere malen uitgesteld en staan nu gepland voor december 2018.

De activisten vrezen dat Kabila de grondwet zal aanpassen, waardoor hij nog langer kan aanblijven. Ook willen de demonstranten dat politieke gevangenen worden vrijgelaten.

In 2001 volgde Kabila zijn vermoorde vader op als president. In 2006 won hij de verkiezingen. Toen bekend werd dat er geen verkiezingen zouden zijn in 2016, braken in verschillende steden in het Afrikaanse land rellen uit. Tientallen demonstranten kwamen daarbij om het leven.

Steun van oppositie

De demonstraties van zondag worden gesteund door de meeste oppositieleiders. De Congolese autoriteiten hebben de protesten verboden. Of al het internet- en sms-verkeer nu is afgesloten is onduidelijk. Volgens Reuters hadden sommige mensen in hoofdstad Kinshasa nog toegang.

Tot wanneer de afsluiting geldt is niet bekend. In januari 2015 werd het internet- en sms-verkeer ook al stilgelegd door de Congolese regering, toen eveneens vanwege anti-regeringsprotesten.