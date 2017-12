Asielaanvragen EU met de helft gedaald

Het aantal personen dat in Europese lidstaten asiel heeft aangevraagd, is in 2017 met meer dan 50 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Waar in heel 2016 ruim 1,2 miljoen mensen asiel aanvroegen in de Europese Unie, staat de teller tot november dit jaar op minder dan 600 duizend.

In 2015 zag de Europese Unie een grote piek in het aantal asielzoekers, toen meer dan 1,3 miljoen mensen aanvraag deden in de lidstaten. Dit was bijna 700 duizend meer dan het jaar ervoor. De meeste migranten kwamen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea.

Sancties om mensensmokkelaars te hinderen

Vorig jaar bleek al dat het aantal vluchtelingen dat de Middellandse Zee oversteekt, flink afneemt. Dit is onder meer het gevolg van de deal tussen verschillende Balkanlanden, die hun grenzen sloten voor migranten. Ook sloten Turkije en de EU een omstreden deal om de illegale migratie naar Griekenland te verminderen.

NRC maakte een stripverhaal over een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos: De wachtkamer van Europa.

Ook het aantal migranten dat vanuit Libië de oversteek maakt, is met meer dan 50 procent afgenomen, bleek eerder dit jaar. Dit was onder andere het resultaat van de patrouilles van de Italiaanse kustwacht in de wateren rond het Afrikaanse land. Ook werd de Europese export van rubberboten en buitenboordmotoren beperkt. De Europese Unie damde de export naar Libië in juli flink in, om te voorkomen dat mensensmokkelaars de boten en motoren gebruikten om migranten de Middellandse Zee over te helpen.

De rol van Nederland

In Nederland daalde het aantal aanvragen van bijna 18 duizend tussen januari en oktober 2016, tot ongeveer 14 duizend in dezelfde periode in 2017. Het Nederlandse aandeel is iets toegenomen, van 1,6 procent in 2016 tot 2,6 dit jaar.