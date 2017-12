Anand is wereldkampioen rapid

Een voorspelling waar ik me geen buil aan zal vallen, is dat de FIDE ook in 2018 verwikkeld zal zijn in schandalen. Afgelopen week, van dinsdag tot zaterdag, werden de wereldkampioenschappen rapid en blitz gespeeld in Riad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er was een prijzengeld dat voor een vijfdaagse wedstrijd ongekend luxueus is: 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) voor het zogenaamde mannentoernooi – waarin vrouwen ook mogen spelen, maar dat deden ze niet – en een half miljoen voor de vrouwen.

Israël mag niet meedoen en hoe het met de visa voor Iran en Qatar zat bleef me onduidelijk. Hun spelers waren in ieder geval niet bij het rapidtoernooi.

De statuten van de FIDE zeggen: ‘FIDE-evenementen mogen alleen worden georganiseerd door bonden waar de vrije toegang voor vertegenwoordigers van alle bonden is gewaarborgd. De Algemene Vergadering kan uitzonderingen maken in geval van oorlog of extreem geweld tussen landen, maar alleen met een driekwart meerderheid.’

De Algemene Vergadering van de FIDE is er in ieder geval niet aan te pas gekomen, en terwijl discussies woedden over de legitimiteit van deze wereldkampioenschappen, werd duidelijk dat de FIDE zich voor drie jaar heeft verkocht. De volgende twee jaren komen die WK’s weer in Riad.

Sommige prominenten doen niet mee, zoals de Oekraïense wereldkampioene blitz en rapid van vorig jaar Anna Moezytsjoek, en de Amerikaanse topdrie Caruana, So en Nakamura. Ieder had zijn eigen reden om niet naar Riad te gaan, en wie het wereldnieuws volgt weet dat daar inderdaad verschillende goede redenen voor bestaan.

Het rapidtoernooi, dat donderdag eindigde, werd gewonnen door Anand (48). We wisten niet dat hij het nog in zich had om een wereldkampioenschap te winnen.

De partij hieronder is uit een vrolijk kersttoernooi: het jaarlijkse Notenkrakertoernooi in Moskou, waar gevestigde sterren tegen aanstormende jeugd spelen.

Mamedjarov is derde op de wereldranglijst. De vijftienjarige Jesipenko zal binnenkort tot grootmeester worden benoemd.

Andrej Jesipenko - Sjachriar Mamedjarov, Notenkraker Moskou 2017

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 c6 5. e3 Pbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3 0-0 8. 0-0 dxc4 9. Lxc4 a6 10. Td1 b5 11. Lf1 Dc7 12. e4 e5 13. g3 Te8 14. Lg2 h6 15. h3 c5 Dit lijkt een gewone standaardzet, maar het is de uitnodiging tot een avontuur. 16. dxe5 Pxe5 17. Ph4 Wit gaat niet op het avontuur in. Na 17. Pxe5 Lxe5 18. Pe2 dreigt hij f2-f4 gevolgd door e4-e5 met stukwinst. Zwart moet dan offeren en krijgt na 18…Lb7 19. f4 Ld6 20. e5 Lxg2 21. Kxg2 Lxe5 22. fxe5 Txe5 mooi spel, maar een stuk is een stuk. 17…g5 Hier had wit niet op gerekend. 18. Pf5 Lxf5 19. exf5 Tad8 Zwart staat al iets beter. 20. a4 b4 21. Pd5 Pxd5 22. Txd5 Pd7 23. f6 Wit geeft de moed te vroeg op. Na 23. Le3 Pf6 (want 23…Lxg3 24. Tad1 is onprettig voor zwart) 24. Tdd1 zou hij nog overeind staan. 23…Pxf6 24. Tf5 Te1+ 25. Kh2 Ph5 26. Db3 Pg7 27. Tf6 c4 28. Df3 h5 Zwart staat overweldigend, want wit kan bijna geen vin meer verroeren. 29. Th6 h4 30. Dg4 hxg3+ 31. fxg3 Dc5 32. h4

Zie diagram

32…Lxg3+ Mamedjarov maakt het mooi af. 33. Dxg3 Dg1+ 34. Kh3 Td3 35. Lf3 Txf3 36. Dxf3 g4+ 37. Dxg4 Dh1+ 38. Kg3 Tg1+ Wit gaf op.

Oplossing: 1…Dxf4 2. Db7+ (ook na 2. gxf4 Td3+ gaat wit snel mat) Kh6 3. De4 Df1+ en zwart gaf op. Na 3. Txf1 zou 3…Th2 mat volgen.