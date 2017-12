Zes verdachten vervolgd voor geweld bij Turks consulaat

Zes mensen die betrokken waren bij rellen tegen de politie rond het Turkse consulaat in Rotterdam afgelopen maart, moeten voor de rechter verschijnen. Het OM vervolgt hen voor openlijke geweldpleging, maakte het vrijdag bekend.

Eén van de verdachten wordt ook een poging tot zware mishandeling ten laste gelegd. De 36-jarige man uit Schiedam schopte een agent die op de grond lag tegen het hoofd, zo is de verdenking.

Onder de verdachten zijn ook twee minderjarigen. Het gaat om een 16- en een 17-jarige Rotterdammer. Zij moeten voor de jeugdrechter komen, zegt een woordvoerder van het OM in Rotterdam. De overige verdachten zijn een man uit IJmuiden (24), één uit Maassluis (28) en een man uit Enschede (23).

Minister van Familiezaken

In de nacht van 11 op 12 maart ontstonden rellen rond de Westblaak in Rotterdam, waar het Turkse consulaat zich bevindt. Nederland weigerde de Turkse minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken te laten landen in Nederland, waar hij gepland had bij een campagnebijeenkomst te spreken over een omstreden referendum in Turkije.

Na de weigering stuurde Turkije minister Kaya van Familiezaken per auto van Duitsland naar Rotterdam, om te spreken. Nederland zag dat als provocatie en wilde haar het land uitzetten. Turks-Nederlandse demonstranten raakten daarna slaags met de politie. Betogers bekogelden de politie met stenen en stoeptegels. Op basis van videobeelden van de rellen heeft het OM besloten deze zes voor hun rol te vervolgen.

Diplomatieke crisis

Naar aanleiding van het conflict tussen Nederland en Turkije raakten de verhoudingen tussen beide landen ernstig verstoord. Zo is er nog altijd geen Nederlandse ambassadeur in Turkije, nadat die de toegang tot het land werd ontzegd. De Turkse president Erdogan noemde Nederland “fascistisch” en “een overblijfsel van het nazisme”.

Op donderdag leek het alsof Erdogan volledig van standpunt was gewisseld. Hij kondigde aan de relaties te willen herstellen en noemde Mark Rutte “een oude vriend”. Ook Nederland heeft gezegd open te staan voor dialoog.