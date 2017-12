Zeldzaam straatprotest in Iraanse steden

Enkele honderden demonstranten zijn donderdag en vrijdag de straat op gegaan in Iran, uit onvrede en het uitblijven van economische vooruitgang. Volgens persbureau Reuters kregen de demonstraties al snel een politiek karakter, toen de leuzen van de demonstranten zich tegen de Iraanse regering keerden. Een onbekend aantal demonstranten is opgepakt.

De protesten ontstonden donderdag in de hoofdstad Teheran en in Mashhad, de tweede stad van het land. Enkele honderden demonstranten kwamen samen om te protesteren tegen de hoge prijzen en corruptie. Er werden toen 52 demonstranten opgepakt. Vrijdag breidden de demonstraties zich uit naar de noordelijke steden Sari en Rasht. Ook in Qazvin, dat ten noorden ligt van Teheran, zou zijn gedemonstreerd - evenals in de zuidelijk gelegen stad Qom. In Ishafan trokken fabriekswerkers een plein op om achterstallig salaris te eisen.

Sinds 2009 is er geen nationaal protest meer geweest in Iran. Destijds probeerde een beweging van reformisten een revolutie te ontketenen tegen het regime in de gesloten en streng religieuze republiek. De golf van protest startte vlak na de herverkiezing van Mahmoud Ahmedinejad, en duurde acht maanden. Op sommige demonstraties werd “dood aan de dictator” gescandeerd, zo is te zien in onderstaande video van de BBC.

''مرگ بر دیکتاتور'' شعار در تظاهرات امروز در #همدان pic.twitter.com/5Ml9FNY8FN — BBC Persian (@bbcpersian) December 29, 2017

Protest tegen bemoeienis regionale conflicten

Verder was er vrijdag protest over de manier waarop de regering de wederopbouw uitvoert in de westelijke provincie Kermanshah. In de gelijknamige hoofdstad dreef de politie vrijdag zo’n driehonderd betogers uiteen, nadat die onder meer opriepen tot vrijheid en het bevrijden van politieke gevangenen. Op video’s op sociale media is te zien hoe daarbij traangas en waterkanonnen worden ingezet.

Naast onvrede over de economische omstandigheden uitten demonstranten ook hun woede over de kostbare Iraanse bemoeienis met conflicten in de regio. Teheran speelt een nadrukkelijke rol in het Palestijnse conflict en steunt de Syrische president Assad, de Hezbollah-beweging in Libanon en de shi’itische milities in Irak en Jemen.

Voor zaterdag staan jaarlijkse bijeenkomsten en demonstraties op de agenda, die worden georganiseerd door regeringsgezinde partijen. Ieder jaar wordt het neerslaan van de protesten in 2009 herdacht.