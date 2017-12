Zeker twaalf doden bij grote brand in New York

Bij een hevige brand in een appartementsgebouw in het stadsdeel The Bronx van New York zijn donderdagavond zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een baby van 1 jaar. Dat heeft de burgemeester van New York, Bill de Blasio, verklaard.

Vier bewoners van het gebouw van vijf etages zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Blasio volgens persbureau AP. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar.

Ongeveer 170 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Twaalf mensen werden gered. Het hoofd van de brandweer noemde de brand, die rond zeven uur ‘s avonds uitbrak op een ijskoude avond in New York, “van historische omvang” wegens het grote aantal slachtoffers. Het is de dodelijkste brand in de stad sinds 1990.

This tragedy is, without question, historic in its magnitude. Our hearts go out to every family who lost a loved one here and everyone fighting for their lives -#FDNY Commissioner Nigro — FDNY (@FDNY) December 29, 2017

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens de brandweer begon het vuur op de eerste verdieping en verspreidde het zich naar boven. Op verschillende verdiepingen vielen slachtoffers, in leeftijd variërend van 1 tot 50 jaar.