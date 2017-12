Zeker tien doden bij aanval op kerk Egypte

Bij een aanval op een koptische kerk in Helwan, nabij Kairo, zijn vrijdag zeker tien mensen gedood. Dat meldt het Egyptische ministerie voor Volksgezondheid, schrijft persbureau AP. Onder de doden zijn in ieder geval één politieagent en acht kerkgangers. Of Egypte ook een schutter meerekent onder de doden, is onduidelijk.

Een of twee gewapende mannen openden het vuur op de Mar Mina-kerk, zeggen Egyptische autoriteiten. Dat gebeurde vanaf de straat. Politieagenten die op de aanval reageerden schoten in ieder geval één van de aanvallers dood voordat hij de kerk kon betreden. Volgens sommige berichten is een tweede schutter op de vlucht geslagen.

Vijf bewakers die voor de kerk stonden raakten gewond. Volgens Egyptische media is een grotere aanslag door het optreden van de politie voorkomen. De gedode schutter zou een bomgordel gedragen hebben en in de buurt van de kerk zijn twee explosieven onschadelijk gemaakt.

Aangescherpte beveiliging

De kopten, die zo’n 10 procent uitmaken van de bevolking van Egypte, zijn regelmatig het doelwit van extremistische islamieten. Vorig jaar december kwamen bij een zware bomaanslag op een kathedraal in Kairo meer dan 25 mensen om het leven.

In april werden meerdere koptische kerken getroffen door aanslagen, die net als de aanslag in december vorig jaar door Islamitische Staat werden opgeëist. President al-Sisi riep daarop de noodtoestand uit.

In aanloop naar de koptische viering van Kerst, die plaatsvindt op 7 januari, heeft Egypte de beveiliging rond koptische kerken opgevoerd. Bij veel kerken staat politie geposteerd en bij grote kerken zijn metaaldetectoren geplaatst.