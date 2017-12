Verdachte doodsteken 15-jarige langer vast

Een vijftienjarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van een leeftijdsgenoot in Almere, moet nog ten minste dertig dagen in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Almere donderdag besloten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de jongen van doodslag.

Een medeverdachte van de steekpartij twee weken geleden, eveneens 15 jaar oud, komt voorlopig vrij. De verdenking tegen de jongen blijft wel staan. De rechtbank heeft strenge voorwaarden verbonden aan zijn vrijlating. De jongen komt onder toezicht te staan van de jeugdreclassering en mag geen contact hebben met de nabestaanden van het slachtoffer.

Achter gesloten deuren

Waarom de ene verdachte wel in voorarrest moet blijven en de andere niet, is onduidelijk. Omdat de verdachten minderjarig zijn, wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Een woordvoerder van de rechtbank kon NRC niet van verdere informatie voorzien.

Op dinsdagavond 12 december kreeg de politie een melding over een steekpartij op een fietspad in de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. Daar vonden agenten het zwaargewonde slachtoffer. Hulpverleners behandelden de jongen ter plekke, maar dat bleek tevergeefs. Hij overleed in het ziekenhuis. Over het motief van de steekpartij is nog niets bekend.