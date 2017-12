Veiligheidszone voor vrouwen bij Berlijnse nieuwjaarsviering

Bij de nieuwjaarsviering rondom de Berlijnse Brandenburger Tor wordt een speciale, veiligheidszone voor vrouwen ingericht. Organisatoren van het feest in de Duitse hoofdstad kwamen tot die beslissing nadat honderden vrouwen bij de nieuwjaarsviering in Keulen in 2015 werden betast en aangerand, schrijft Reuters vrijdag.

Vrouwen die zich onveilig voelen of die eerder slachtoffer werden van seksueel geweld, kunnen Oud en Nieuw in de veilige zone vieren. Een opvangtent van het Rode Kruis wordt opgezet in de speciaal aangewezen zone. Psychologen zijn aanwezig om feestvierders bij te staan waar nodig, maakte de Duitse politie vrijdag bekend. Dergelijke tenten werden eerder al tijdens de oktoberfeesten in München opgezet. De viering in de Duitse hoofdstad trekt jaarlijks bijna een miljoen bezoekers.

Negentig aangiften

Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2015 in Keulen deden negentig vrouwen aangifte van aanranding of diefstal. Honderden vrouwen werden tijdens de jaarwisseling omsingeld door grote groepen veelal jonge mannen. Naar aanleiding van het massale seksuele geweld belegde burgemeester Henriette Reker in januari een spoedvergadering.

In het programma Zomergasten zei premier Mark Rutte dat het merendeel van de daders vluchteling was. NRC checkte destijds of die bewering klopte

Het incident maakte vanwege de afkomst van sommige verdachten veel los in Duitsland. Het leidde tot zware politieke druk op bondskanselier Angela Merkel om af te zien van haar huidige vluchtelingenbeleid. Volgens ooggetuigen zouden vooral vluchtelingen tot de daders behoren. De leider van de politievakbond van de deelstaat Nordrhein-Westfalen waar Keulen onder valt, waarschuwde ervoor om niet alle vluchtelingen in Duitsland neer te zetten als potentiële misdadigers vanwege het incident.