Van Gerwen verslaat Van Barneveld in kwartfinale WK darts

In de kwartfinale van het wereldkampioenschap darts in Londen vrijdagavond heeft regerend kampioen Michael van Gerwen met 5-4 gewonnen van oud-kampioen Raymond van Barneveld. Bij het vorige WK schreef de 28-jarige van Gerwen de titel bij profbond PDC voor de tweede keer op zijn naam, in 2007 was de de 50-jarige van Barneveld voor het eerst en laatst de beste.

In het begin hadden beiden moeite met hun ‘dubbels’, het uitgooien van een leg. Desondanks liep Van Gerwen uit tot een voorsprong van 3-1 in sets. Van Barneveld leek een aantal keer verslagen maar wist terug te komen tot 4-4. De beslissing moest komen in een negende en laatste set, die Van Gerwen eindigde met dubbel twintig.

“Hogeschooldarts”

Waar Van Gerwen de wereldranglijst momenteel nog aanvoert, staat Van Barneveld op de negende positie. Van Gerwen plaatste zich woensdag voor de kwartfinale door Gerwyn Price met 4-2 te verslaan, Van Barneveld won eenvoudig met 4-1 van landgenoot Vincent van der Voort. In een vooruitblik beschreef ‘Barney’ de wedstrijd tegen Van Gerwen vrijdag als “hogeschooldarts”, aldus ANP.

In de halve finale zaterdag in Alexandra Palace neemt Van Gerwen het op tegen de Engelsman Rob Cross. Hij plaatste zich vrijdagmiddag al voor de halve finales in het Alexandra Palace. De Welshman Jamie Lewis bereikte eerder op vrijdag ook de laatste vier: wie hij treft in de halve finale wordt later vanavond beslist. In mei won Van Gerwen de Premier League Darts nog van de Schot Peter Wright.