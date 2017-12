Ter Mors loopt Spelen mis op 1.500 meter

Olympisch kampioen Jorien ter Mors zal haar titel op de 1.500 meter op de Olympische Spelen in Zuid-Korea niet verdedigen. De schaatsster stelde ernstig teleur op het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Ze werd vijfde in 1.56,91.

Ireen Wüst won de de 1.500 meter in 1.54,78, voor Lotte van Beek en Marrit Leenstra. Die drie vrouwen zullen de Nederlandse afvaardiging op deze afstand vormen. Ter Mors plaatste zich eerder deze week wel op 1.000 meter, door die afstand te winnen. Wüst kwalificeerde zich ook al op de 3.000 meter en de 1.000 meter - waarbij ze zich op die laatste afstand ten koste van haar vriendin Letitia de Jong plaatste.

Vier jaar geleden werd Jorien ter Mors olympisch kampioen op de 1.500 meter. De Nederlandse vrouwen waren toen oppermachtig. Ook de overige twee medailles gingen naar Nederland. Wüst - olympisch kampioen in 2010 op deze afstand - werd tweede, Lotte van Beek werd derde. Zelfs de nummer vier was een Nederlandse: Marrit Leenstra.

1.000 meter mannen

Vrijdagavond wordt verder nog de 1.000 meter bij de mannen verreden, de eerste schaatsers starten om 19.15 uur. Kanshebber Kai Verbij doet niet mee. Hij scheurde bij de 500 meter een spier.

Verbij plaatste zich op die afstand overigens wel voor de Spelen. De wereldkampioen sprint moet hopen dat de KNSB hem alsnog aanwijst om mee te doen bij de 1.000 meter.