OM vervolgt oud-voorzitter COR politie

De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie Frank Giltay zal worden vervolgd voor fraude. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.

Donderdag werd al bekend dat Giltay oneervol is ontslagen. Hij was sinds eind vorig jaar geschorst. In zijn functie als voorzitter gaf Giltay tienduizenden euro’s van de ondernemingsraad uit aan feestjes en etentjes. Ook diende hij onterechte declaraties in, bleek uit een groot integriteitsonderzoek bij de Nationale Politie.

Het onderzoek van de Rijksrecherche is afgerond, zegt het OM. Het strafrechtelijk onderzoek naar fraude met facturen richt zich naast Giltay ook op zijn vrouw en een ondernemer uit Almere. Verwacht wordt dat de concrete aanklacht tegen de verdachten in januari bekend is.