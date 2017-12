NS-reiziger in 2017 vaker op tijd op bestemming

NS heeft dit jaar een groter deel van zijn passagiers op tijd afgeleverd dan in 2016. Tot en met 24 december kwam 91,6 procent van de NS-reizigers op tijd aan op zijn bestemming, staat in de vrijdag gepubliceerde vervoerscijfers van het bedrijf. Vorig jaar was dat percentage nog 90,6 procent.

Als eerste reden voor de verbeterde punctualiteit noemt NS de nieuwe dienstregeling die het bedrijf eind vorig jaar invoerde. “Deze dienstregeling heeft goed gewerkt”, zegt NS-directeur Roger van Boxtel in een persbericht. De aanpassing van het spoorboekje was de grootste in tien jaar tijd. De treinen reden volgens NS ook vaker op tijd doordat ze minder hinder ondervonden van het herfstweer.

Hsl vaker te laat

Op de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Amsterdam en Breda was de punctualiteit lager. 83,4 procent van de passagiers in de snelle Intercity Direct kwam afgelopen jaar op tijd aan. Dat was wel een verbetering van 1,7 procentpunt ten opzichte van 2016.

NS haalde daarmee de eis (82,1 procent) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In april legde toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, Infrastructuur) de vervoerder nog een boete op van 1,25 miljoen euro, deels omdat reizigers in de Intercity Direct te vaak te laat aankwamen. Dijksma deelde de boete ook uit omdat er in de spits te weinig zitplaatsen waren in Intercity Direct. Dankzij een nieuwe rekenmethode haalt NS de norm voor het aantal hsl-zitplekken in de spits inmiddels wel, bleek eerder deze maand.

Een nieuwe boete hoeft NS nu dus niet te verwachten. In november werd bovendien duidelijk dat NS de hsl-concessie voorlopig niet hoeft af te staan aan de concurrentie - een mogelijke strafmaatregel van het ministerie als de prestaties van de Intercity Direct blijven tegenvallen. Dat NS de lijn mag blijven exploiteren, komt door de verbeterende punctualiteit, maar ook doordat andere vervoerders geen geschikte treinen hebben.

ProRail: ‘nooit eerder zo veel treinen op tijd’

Donderdag presenteerde ProRail zijn eigen cijfers over de punctualiteit op het spoor. De spoorbeheerder berekende dat in 2017 90,5 procent van de treinen volgens dienstregeling reed. “Nog nooit eerder reden de treinen in Nederland zo vaak op tijd”, schreef ProRail in een persbericht. Vorig jaar lag het percentage op 89,4 procent.

ProRail baseert zich bij zijn punctualiteitscijfers op andere informatie dan NS. De vervoerder bekijkt hoeveel reizigers op tijd komen, ProRail kijkt alleen naar het aantal treinen dat zonder vertraging rijdt. Daarbij zitten ook treinen van vervoerders als Arriva en Connexxion.

De dienstregeling die volgens NS de punctualiteit afgelopen jaar heeft verbeterd, is inmiddels alweer aangepast. Op 3 december voerde het spoorbedrijf de dienstregeling voor 2018 in. De grootste verandering is de zogeheten tienminutentrein: de Intercity op het traject Amsterdam-Eindhoven (via Utrecht en Den Bosch) rijdt nu iedere tien minuten in plaats van elk kwartier.