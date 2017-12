En zij kunnen het weten, want Dana Linssen maakte wel zes lijstjes, Thomas de Veen raadpleegde het NRC-lezersbestand en Peter van der Ploeg integreerde er dertig in zijn ‘lijst der lijsten’. In deze eindejaarspodcast vertellen ze presentator Joyce Roodnat hoe dat in zijn werk gaat en waar het eigenlijk goed voor is.

