‘Er is bij turnen geen limiet aan wat je kunt leren’

Coen Linn: „Balk is ook een mooi toestel hoor, maar veel te gevaarlijk voor jongens.”

Foto Khalid Amakran Naam: Coen Linn (16), Amersfoort Zit in: 4 gymnasium Woont met: vader, moeder, broer (14), zus (11) Vader: communicatieadviseur Moeder: reumatoloog

Ga op gym

„Turnen is mijn grootste hobby. Ik train 15 uur per week, dat is exclusief 7,5 uur reistijd. Op mijn zesde was ik erg druk, ik klom veel in bomen. Mijn moeder vond dat soms eng. Ze zei: ga op gym, dan kun je het gecontroleerd leren. Zo ben ik begonnen. Ik vind turnen echt een prachtige sport. Door zelf goed te presteren probeer je boven de ander uit te komen. Je hoeft niet de ander naar beneden te halen, zoals bij sporten als voetbal en hockey. En er zit geen limiet aan wat je kunt leren. Alle mogelijke onderdelen staan in de Code of Points. Als je alles kan wat daar in staat – en dat kan niemand – kun je er nog elementen aan toevoegen. Die worden dan naar jou genoemd.”

Kohei Uchimura

„Eerst vonden mensen het een meisjessport. Ik kreeg vaak te horen: doe je ook balk? Dat vind ik heel vervelend. Balk is ook een mooi toestel hoor, maar veel te gevaarlijk voor jongens. Sinds de gouden medaille van Epke wordt er wel positiever tegenaan gekeken. Epke Zonderland is goed maar hij kan maar één ding. Wie ik echt heel goed vind is Kohei Uchimura. Die heeft veel meerkampen gewonnen.”

Winnen

„Er komt altijd wel een van mijn ouders naar een wedstrijd kijken. Of ik win maakt ze niet zoveel uit. Ik heb niet een specifiek doel. Als ik op een punt kom dat ik denk: ik heb nu alles uit mezelf gehaald, ben ik tevreden. Of dat meedoen op een EK is of winnen op een WK – dat maakt dan niet uit.”

Spelletjes spelen

„Ik beschouw het trainen nooit als een last. Het maakt me ook niet uit dat ik weinig tijd heb voor andere dingen. We hebben met een paar vrienden afgesproken om spelletjes te spelen in de kerstvakantie. Geen idee welke, ik game nooit. Ik vind het leuk om gitaar te spelen. Een aantal jaar heb ik via YouTube lessen gevolgd. Eén keer heb ik een krantenwijk overgenomen van een vriend. Voor een hele wijk, 2,5 uur werk, kreeg je geloof ik vijf euro! Later wil ik iets gaan doen met biologie of natuurkunde. Een beroep weet ik echt nog niet, maar ik hou wel van natuur. Het leven, hoe dat in elkaar zit. Dat is heel ingewikkeld.”

Dit zegt zijn vader

„Turnen geeft Coen veel energie. En: vriendschap. Het is geen teamsport maar je traint altijd samen, doet wedstrijden samen. Ze strijden ook tegen elkaar. Dat kan ingewikkeld zijn, maar als ze daar goed doorheen komen verdiept de vriendschap zich weer.”

