Marconi Oeuvre Award voor Adam Curry

Adam Curry ontvangt de Marconi Oeuvre Award voor zijn oeuvre als radiomaker, bericht ANP vrijdag. De toekenning van de vakprijs werd vrijdagavond door Jeroen van Inkel bekendgemaakt in het programma RTL Boulevard.

Volgens de vakjury heeft Curry veel voor de radio betekend. De jury omschreef de samenwerking met van Inkel in de jaren tachtig als “legendarisch” en noemde onder meer Curry’s “drang naar vernieuwing en visionaire stappen op online gebied” als redenen voor de oeuvreprijs.

Curry & Van Inkel

Curry presenteerde van 1984 tot 1987 het radioprogramma Curry & Van Inkel met Jeroen van Inkel. Nadat het duo in ’87 bij Hilversum 3 stopte, vertrok Curry naar de Verenigde Staten waar hij nog steeds woont. Via Skype werd hij vrijdagavond op de hoogte gesteld.

Zelf won Van Inkel in 2010 de oeuvreprijs. Vorig jaar ging de award naar Tineke de Nooij voor onder meer het programma de TinekeShow op Radio 5. In 2015 ontving Ruud de Wild de prijs. De Wild was te horen op onder andere 3FM, Radio 538 en Qmusic en tegenwoordig op Radio 2.

Correctie (29 december 2017): In een eerdere versie van dit stuk stond dat Curry momenteel nog woonachtig is in New York. Dat klopt niet. Hierboven is dat aangepast.