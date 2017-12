Man die dreigde met mes door politie in been geschoten

Een man die in Venlo mensen bedreigde met een mes is aangehouden nadat de politie hem in zijn been schoot. Dat meldt de politie vrijdag.

Bij het VieCuri Medisch Centrum aan de Tegelseweg zwaaide de man met een mes naar voorbijgangers. De politie werd ingeschakeld, maar de man was weg toen agenten op de plek aankwamen. Een kwartier later wisten ze de man te achterhalen in de Anne Frankstraat, zo’n kilometer verderop.

Op een verzoek aan de man zijn wapen weg te leggen, reageerde de man niet. Ook waarschuwingsschoten hadden geen effect, aldus de politie. Hij weigerde zijn mes te laten vallen. Daarop is besloten hem in zijn been te schieten. De man is door de politie naar het ziekenhuis gebracht.

Over de achtergrond van de man en zijn motief is nog niet meer bekend, zegt een woordvoerder van de politie. Eerst moet hij medisch verzorgd worden, voordat hij kan worden verhoord. Onderwerp van onderzoek is ook waar hij zijn wapen vandaan heeft gehaald, aldus de woordvoerder.

De omgeving rond de Anne Frankstraat is in het kader van het onderzoek “ruim afgezet” zegt de politie.