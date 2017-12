Jumbo maakt zonder bonden afspraken over arbeidsvoorwaarden

Jumbo heeft een akkoord gesloten met zijn ondernemingsraad over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in distributiecentra. Dat heeft de supermarktketen vrijdag bekendgemaakt. De afspraken, die vanaf 2018 gelden, nemen de plaats in van de cao die in april dit jaar afliep.

In april dit jaar verliet Jumbo de onderhandelingen met vakbonden FNV en CNV over een nieuwe cao voor de ruim drieduizend distributiemedewerkers. Het supermarktconcern vond dat de bonden niet genoeg hun best deden om het eens te worden. Jumbo had het logistiek personeel een loonsverhoging van 1,5 procent geboden, maar daarmee gingen FNV en CNV niet akkoord. Zij eisten 2,5 procent. Het conflict leidde in april tot een landelijke stakingsdag bij het distributiecentrum in Woerden.

Na het afbreken van de gesprekken met de bonden beloofde Jumbo met de eigen ondernemingsraad nieuwe afspraken te maken. Nu is er een overeenkomst “op hoofdlijnen”, zoals Jumbo het zelf omschrijft. De komende weken worden de details verder uitgewerkt, laat een woordvoerder weten. Jumbo gaat informatiesessies organiseren voor de werknemers.

Loonsverhogingen

Zoals het er nu voor staat, krijgen de magazijnmedewerkers van Jumbo onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden in maart volgend jaar een loonsverhoging van 1 procent. Een jaar later krijgen ze er nog eens 1,5 procent bij. Die opslagen komen bovenop de loonsverhoging van 1,5 procent die Jumbo begin dit jaar al had beloofd.

Deze loonsverhogingen zijn afkomstig uit de onderhandelingen tussen CNV en supermarkten als Albert Heijn, Aldi en Lidl over een nieuwe cao voor de levensmiddelenbranche. Sinds april praat Jumbo daarover niet meer mee, maar in de vrijdag bekendgemaakte arbeidsvoorwaarden belooft Jumbo zich desondanks aan de loonstijgingen uit de nieuwe cao te houden. Tot de cao is uitonderhandeld, liggen de salarisstijgingen nog niet vast.

Het is uiteindelijk aan de magazijnmedewerkers van Jumbo zelf om te besluiten of ze akkoord gaan met de voorwaarden. Zij moeten allemaal los van elkaar hun handtekening onder het pakket zetten. “Als ze dat niet doen, blijven ze onder de in april afgelopen cao vallen. Die blijft van kracht tot er een nieuwe cao ligt”, zegt FNV-bestuurder Debbie van Leiden.

Van Leiden wil voor ze meer commentaar geeft eerst de volledige tekst van de arbeidsvoorwaarden lezen. Voorlopig heeft ze echter “geen verbetering gezien” voor de werknemers.