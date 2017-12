Hevige brand in winkelcentrum Mumbai: 15 doden

Zeker vijftien mensen zijn omgekomen en meer dan vijftig anderen zijn gewond geraakt bij een zware brand in een gebouw met winkels en restaurants in de Indiase stad Mumbai, meldt persbureau AP.

Het vuur begon vrijdagochtend rond 1 uur in een restaurant op de bovenste verdieping van het Kamala Mills-gebouw, een complex van vier etages, verklaarde Balkrishna Kadam van de brandweer.

In het gebouw in het voormalige industriegebied in het centrum van Mumbai waren diverse dure restaurants gevestigd. Het complex vormt een populaire bestemming om uit te gaan, aldus New Delhi Television.

Een ooggetuige, Sulbha Arora, meldde dat het vuur zich razendsnel verspreidde. Mensen liepen elkaar onder de voet om te proberen te ontkomen, schreef ze op Twitter:

There was a stampede and someone pushed me. People were running over me even as the ceiling above me was collapsing in flames. Still don't know how I got out alive. Some powers were definitely protecting me 🙏🏻 #kamalamills

— Dr Sulbha KG Arora (@SulbhaArora) December 28, 2017