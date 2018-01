Foto-expo: de fascinerende schoonheid van bomen

In de beginjaren van de fotografie werden bomen vooral gefotografeerd als studiemateriaal voor schilders en botanisten. Later werden bomenfoto's vrijer en intuïtiever. De sterk grafische patronen van takken en stammen, de structuren van basten en knoesten, de kleuren van bladeren en bloesems: grote fotografen als Ansel Adams, Edward Steichen en Alfred Stieglitz waren gefascineerd door bomen. Op de fototentoonstelling Into the Woods - Trees in Photography in het Victoria & Albert Museum in Londen is nu werk te zien van meer dan veertig fotografen, in een overzicht van ruim 180 jaar.