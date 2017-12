Eurlings biedt excuses aan voor handgemeen met ex

Voor het eerst heeft Camiel Eurlings, het Nederlandse IOC-lid, spijt betuigd voor het handgemeen met zijn voormalige vriendin, Tessa Rolink.

Na tweeënhalf jaar zwijgen zegt Eurlings in een interview met NRC: „Ja, er heeft zich in de nacht van 20 op 21 juli 2015 een handgemeen voorgedaan tussen mij en mijn ex-vriendin. Ik heb er lang over gezwegen en de publieke impact daarvan onderschat. Ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik va-banque in de spiegel moet kijken en mij moet excuseren tegenover mijn ex-vriendin, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sportkoepel NOC*NSF, alle olympische sporters en nog breder: het Nederlandse publiek.”

Eurlings (44) komt met zijn biecht, die zaterdag zou worden vervolgd met een publieke verklaring, nadat zijn naam de laatste weken voor de zoveelste keer door het slijk werd gehaald.

De negatieve effecten op zijn functie als IOC-lid en bestuurslid van NOC*NSF bleven. De toon van alle kritiek: de beeldvorming van een agressieve bestuurder doet de sport kwaad. Eurlings kan onmogelijk blijven zwijgen, was de heersende opvatting.

De oud-minister van Verkeer en Waterstaat voor het CDA en voormalige president-directeur van de luchtvaartmaatschappij KLM begreep dat uiteindelijk zelf ook, al komt zijn spijtbetuiging rijkelijk laat, erkent hij ruimhartig. Eurlings zegt dat hij hoe dan ook met een confessie zou zijn gekomen, maar dat de berichtgeving van de laatste weken dat proces heeft versneld.

Eurlings zegt ook niet te hebben overwogen zelf op te stappen als IOC-lid. „Alleen op aandringen van het IOC had ik dat gedaan”, zegt hij. „Ik had vertrouwen in de goede afloop. Wat niet wegneemt dat ik me schaam voor wat er in mijn privéleven is gebeurd.”