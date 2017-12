Eigenaar draait zelf op voor faillissement bouwbedrijf

Een eigen bouwbedrijf zo veel onbetaalde privéverbouwingen laten uitvoeren dat het failliet gaat? Dat mag niet van de rechter.

Deze week deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in het faillissement van Stero, het bouwbedrijf dat het middelpunt is van een omvangrijke fraudezaak met bouwfacturen. De curator eiste dat de eigenaar van Stero alle openstaande rekeningen en vorderingen in het faillissement terugbetaalt. De rechter gaf hem gelijk.

Stero speelt een grote rol in een fraudezaak rond Urban Interest, het Haagse bedrijf van de steenrijke vastgoedbelegger Harry Hilders, destijds één van de hoofdverdachten van de vastgoedfraude.

NRC berichtte in september over deze bouwfraudezaak. Stero was de huisaannemer van Urban Interest.

Onbehoorlijk bestuur

Het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak loopt nog. De afgelopen maanden werden volgens een direct betrokkene diverse verdachten door de FIOD gehoord. Maar in de faillissementszaak verwijt de rechter alvast wel één van de verdachten, de Aerdenhoutse vastgoedhandelaar Roderick van P., onbehoorlijk bestuur.

Bouwbedrijf Stero was via een aantal holdings eigendom van Van P. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met de rechterhand van Harry Hilders, de commerciële man Niek L., het bouwbedrijf heeft uitgeknepen. Ze betaalden niets of te weinig voor grote privéverbouwingen en kochten luxegoederen als jetski’s en Harley Davidsons op kosten van Stero, in ruil voor opdrachten. Ook een aantal personeelsleden van Urban Interest profiteerde mee. Toen Stero in 2014 failliet ging, kwam de fraude aan het licht. In juni viel de FIOD binnen bij Urban Interest, al zijn het bedrijf en Hilders zelf niet verdacht.

De commerciële man Niek L. en Stero-directeur Robert H. schikten met curator Sander Schouten van AMS Advocaten. Die wist de rechter er nu van te overtuigen dat Roderick van P. in werkelijkheid de dienst uitmaakte bij Stero, en niet de directeur.

Het opdracht geven tot onbetaalde verbouwingen gold dan ook als onbehoorlijk bestuur. Hoe groot het tekort is dat Van P. precies terug moet betalen, moet nog worden vastgesteld. Uit de faillissementsverslagen blijkt dat het gaat om een bedrag van circa 9 ton.

Ook stichting SNVF moet aan de curator betalen. Voor die vastgoedstichting, bestuurd door Roderick van P. en zijn vaste compagnon, fiscalist Erik Bos, voerde Stero ook onbetaalde opdrachten uit.

Erik Bos en Van P. hebben samen tientallen stichtingen. Eén omstreden stichting bezit stukken grond met particulier erfpacht. De rechter oordeelde deze maand dat Van P. en zijn compagnon de huur van de grond niet langer ongebreideld mogen verhogen.