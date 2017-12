Een van de beste jaren sinds de crisis

Nederland presteert in de indices van MSCI juist beter dan veel buurlanden. „Wij hebben een open economie en zijn daardoor erg afhankelijk van de wereldeconomie. En die draaide afgelopen jaar goed”, legt Jos Versteeg van InsingerGilissen uit. „Bovendien is in dit cijfer het dividend dat bedrijven uitkeerden nog niet meegenomen. Anders zou je nog een paar procentpunten hoger uitkomen.”

In absolute zin kenden de Amerikaanse aandelenbeurzen een uitzonderlijk goed jaar. De Dow Jones won duizenden punten aan waarde, de S&P 500 eindigde fors hoger en ook de MSCI-index voor de VS, een soort dwarsdoorsnede van de Amerikaanse markt, sloot 2017 af met ruime winst. Maar die cijfers vertekenen: de dollar v erloor sinds januari namelijk aanzienlijk aan waarde . Corrigeer je daarvoor dan presteert de Amerikaanse index van MSCI beduidend minder dan zijn Europese tegenhangers.

Een verklaring daarvoor is volgens Bongers dat kleinere bedrijven door hun beperktere omvang vaker in staat zijn relatief harder te groeien. Het rendement is dus hoger, maar het risico tegelijkertijd ook. Bovendien worden ‘small caps’ vaak minder onderzocht door analisten, zegt vermogensbeheerder Koen Bender. „Dus als twee analisten dan met een positief advies komen, dan is het effect ook een stuk groter dan bij bijvoorbeeld Unilever.”

Kleinere beursfondsen deden het in 2017 zo mogelijk nog beter dan grote. Waar de AEX het jaar eindigt met een winst van 12,7 procent, won de kleinste aandelenindex in Amsterdam (de AScX) meer dan 30 procent aan waarde. Volgens Jan-Jaap Bongers, die als fondsmanager bij vermogensbeheerder Teslin vooral investeert in kleine bedrijven, is dat verschijnsel structureel. Gemeten over een lange periode komt de AScX aanzienlijk hoger uit dan de AEX, zegt hij.

Altice verloor ruim de helft aan beurswaarde

Tegen het succes van de bitcoin kan eigenlijk geen enkel bedrijf op. Toch waren er ook op Beursplein 5 aandelen die in een jaar tijd één of zelfs meerdere keren over de kop gingen. Wie had belegd in biotechbedrijf Pharming, dat profiteerde van de medicijnverkoop in de VS, kreeg bijvoorbeeld ruim vier keer zijn geld terug.

In de AEX kwamen zulke monsterwinsten niet voor, maar grote verliezers waren er wel. Het Franse mediabedrijf Altice verloor dit najaar meer dan de helft van zijn beurswaarde, vanwege zorgen over de omvangrijke schuldenlast die de onderneming heeft opgebouwd. En ook Ahold, hoewel niet bij de grootste verliezers, stelde volgens kenners teleur. Verwacht werd juist dat het supermarktbedrijf zou profiteren van de fusie met Delhaize, maar nadat Amazon aankondigde zich in de VS te gaan richten op de bezorging van boodschappen verloor het aandeel flink aan waarde. Pas in het najaar volgde enig herstel.