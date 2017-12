Dit zijn de mooiste buitenlandse verhalen uit 2017

Aan enerverende journalistieke onderwerpen geen gebrek in het afgelopen jaar. Van Trump’s eerste jaar als president van de Verenigde Staten; de spannende parlementsverkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland; de slopende onderhandelingen over de Brexit; de vernietiging van het grondgebied van terreurorganisatie Islamitische Staat; de dreiging van een nucleaire oorlog met Noord-Korea tot het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië.

Naast de snelle berichtgeving zoekt NRC naar bijzondere verhalen en producties van onze buitenlandse collega’s die we (bijna) dagelijks presenteren in de rubriek ‘beste van het web’. In willekeurige volgorde verhalen die de meeste indruk maakten en samen een (verre van compleet) beeld schetsen van de belangrijkste gebeurtenissen uit 2017.

1. Het onderzoek naar filmmagnaat Harvey Weinstein

De verhalen die dit jaar waarschijnlijk de meeste impact hebben gehad zijn zeer persoonlijk van aard. Gebeurtenissen waar mensen liever niet over spreken. Sterker nog: waar ze jarenlang over zwijgen. Maar dit jaar kwam daar verandering in. Machtige figuren, zoals filmproducer Harvey Weinstein vielen van hun voetstuk doordat vrouwen vertelden over het machtsmisbruik, verkrachtingen, aanrandingen en seksuele intimidaties. Niet voor niets heeft het Amerikaanse magazine Time de ‘Silence Breakers’ van de #MeToo-beweging uitgeroepen tot Person of the Year. Een van de publicaties die daar aan heeft bijgedragen is het zeer grondige onderzoek van Ronan Farrow in The New Yorker.

2. Documentaire van de strijd om Oost-Mosul

2017 is het jaar dat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) grotendeels werd verslagen. Daarvoor werd wel een hoge prijs betaald. Duizenden burgers kwamen om tijdens (westerse) bombardementen in Mosul en Raqqa en de gevechten in de steden. De Irakese journalist Ghaith Abdul-Ahad, zelf afkomstig uit Mosul, ging mee met elitetroepen van het Iraakse leger en liet zien hoe moeizaam de strijd verliep tegen IS en hoe drones een essentieel onderdeel vormen van 21e-eeuwse oorlogsvoering.

3. Verslag van een bijzonder experiment: zeshonderd ontmoetingen tussen vreemden

De opzet was heel simpel. Het Duitse weekblad Die Zeit zette vijf ja/nee vragen online en op basis van de antwoorden werden de 1.200 Duiters die meededen met het experiment gekoppeld aan een politiek tegenstander. Het leverde zeer openhartige ontmoetingen op, zoals tussen een lesbische vrouw die niet begrijpt dat haar tafelgenoot, een politieman, tegen het homohuwelijk is. Andere grote twistpunten: opvang van vluchtelingen en de stem voor AfD. De deelnemers werden het niet eens, maar kregen wel meer begrip voor elkaars standpunten.

4. De verwoestende brand in de Grenfell-flat

Op 14 juni kwamen 71 mensen om het leven tijdens de snel oprukkende en zeer hete brand (bijna duizend graden) in de Londense Grenfell-flat. Het was de dodelijkste brand in het Verenigd Koninkrijk in meer dan een eeuw. Verslaggever Tom Lamont van het maandblad GQ reconstrueerde nauwgezet de fatale gebeurtenissen van die ochtend. Het verhaal laat vooral zien wat het gruwelijke effect kan zijn van bezuinigingen (geen brandalarm, geen sprinklerinstallaties en onveilig isolatiemateriaal) op sociale woningbouw.

Lees hier de reconstructie in GQ: Trapped: The Grenfell Tower Story (3.800 woorden, leestijd van ongeveer 25 minuten)

5. Geboren tussen 1982 en 2004? Zeg maar dag tegen bestaanszekerheid.

Een huis kopen? Onmogelijk. Pensioen opbouwen? Waarvan. In een angstaanjagend en ontnuchterend verhaal toont journalist Michael Hobbes hoe onzeker het toekomstperspectief is van de jongste Amerikaanse generatie op de arbeidsmarkt. Aan de hand van eigen observaties, de verhalen van leeftijdgenoten en talloze statistieken komt een beeld naar voren van een generatie die het maar zelf moet uitzoeken. Van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. De zware kost wordt toegankelijk gepresenteerd met 8 bit-gifjes die meescrollen met het verhaal.

6. Ervaar zelf hoe het leven eruit ziet van een Uber-chauffeur

Het was een moeilijk jaar voor taxi-app Uber. Topmannen die gedwongen opstapten vanwege een verziekte en seksistische bedrijfscultuur en de oprukkende concurrent Lyft. En niet geheel onbelangrijk, talloze chauffeurs die klagen over de hoge prestatiedruk en lage verdiensten. Veel van hen slapen noodgedwongen in hun auto om zoveel mogelijk ritjes te kunnen maken, zo bleek uit onderzoek van The Financial Times. De krant ging nog een stap verder, het ontwikkelde een spel over een gewone werkweek van een Uber-chauffeur zodat klanten zelf ervaren wat het effect is van een lage beoordeling.

7. Ode aan het werk van Kim Wall en Daphne Caruana Galizia

Ook het afgelopen jaar kwamen tientallen journalisten om het leven tijdens het uitoefenen van hun beroep en zitten er meer dan driehonderd gevangen. Het is bekend dat in oorlogsgebieden als Syrië en Irak journalisten hun leven niet zeker zijn, maar opmerkelijk genoeg werden er in Europa ook twee journalisten vermoord. De Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia kwam om het leven door een autobom. De 53-jarige journalist had vele vijanden op het eiland omdat ze zo ongeveer in haar eentje de corruptie blootlegde van politici en machtige zakenfiguren. Op haar blog Running Commentary spaarde ze niemand.

De talentvolle Zweedse journalist Kim Wall kwam op lugubere wijze om het leven tijdens een tocht met de onderzeeër van de Deense uitvinder Peter Madsen. Vrienden willen graag dat de 30-jarige journalist wordt herinnerd vanwege haar bijzondere werk. Op deze website is te zien hoe veelzijdig ze was.

Met dank aan tips van Juurd Eijsvoogel, Guus Valk, Melle Garschagen en Anouk Eigenraam.