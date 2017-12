Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De mannen die de slachtoffers in Mosul bergen

Een longread voor het lange oud-en-nieuwweekend: over de ploeg Iraakse brandweerlieden die de doden van de oorlog om Mosul bergen. Tip van columnist Carolien Roelants. Lees hier: The Men Who Rescue Mosul’s Dead

Prins Harry interviewt Obama Oud-president Barack Obama gaf zijn eerste grote interview sinds zijn aftreden aan de Britse prins Harry. Op BBC Radio 4 sprak hij onder meer over zijn leven na het presidentschap. “It’s wonderful to be able to control your day in a way that you just can’t as a president.” Beluister hier: Prince Harry interviews Barack Obama

Als deze man overlijdt, verdwijnt zijn cultuur voorgoed

Duizenden mensen in het Amazonegebied spraken ooit de taal Taushiro. Nu is Amadeo García García de enige, las redacteur Merijn de Waal. Als hij overlijdt, verdwijnt een hele cultuur. “One day when I am gone from the world, I hope the world remembers.” The New York Times ging bij hem op bezoek. Beluister hier: Thousands Once Spoke His Language in the Amazon. Now, He’s the Only One

Dit is de strijd waar de wereld nu voor staat Correspondent Juurd Eijsvoogel tipt een urgent stuk van de Financial Times over de strijd waar de wereld nu voor staat, tussen de nationalisten onder leiding van Trump en de aanhangers van de liberale wereldorde die gebaseerd is op internationale afspraken en samenwerking. Lees hier: “The battles of ideology that will define our age”

Het verhaal achter Last Christmas

Nog een aanbeveling van correspondent Juurd Eijsvoogel. Hij las een dramatische verhaal van Die Welt over twee halfbroers. Ze wisten lange tijd nauwelijks van elkaars bestaan, groeiden op aan weerszijden van de Muur, leidden totaal verschillende levens en treffen elkaar nu voor een moeizaam gesprek. Lees hier: Brüder, die Fremde geblieben sind