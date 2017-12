Palmbomen. Strand. Zon. Dat is waar wij Nederlanders altijd van dromen. Zeker als de regen weer tegen de ramen slaat. Maar het warme paradijs is niet altijd de hemel. Van diep onder de aarde spuwt vulkaan Gunung Agung op Bali hellevuur waar geen mens tegen bestand is. Lang was onduidelijk of de erupties er zouden komen. De lokale bevolking was al verspreid over 370 plekken op het eiland. De laatste keer dat de Agung uitbarstte was in 1963, toen met ongeveer 1.100 doden tot gevolg. REINOUT VERSTEEG - VORMGEVER

Sonny Tumbelaka / AFP