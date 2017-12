Daklozenprobleem? Een gratis enkeltje biedt uitkomst

Amerikaanse steden als New York en San Francisco hebben iets verzonnen om hun daklozenprobleem ‘op te lossen’: een gratis enkeltje naar een plaats elders in de hoop een nieuw bestaan op te bouwen. Maar wat gebeurt er daarna met deze mensen? Kunnen ze een nieuw bestaan opbouwen? Of is het een goedkope manier om ze de stad uit te krijgen?

The Guardian onderzocht wat er nu aan het einde van de reis met deze mensen gebeurt en maakte een indrukwekkende productie: Bussed out. De Britse krant legde een database aan met de reizen van meer dan 20.000 daklozen van de afgelopen zes jaar uit zestien steden.

De productie zit vol prachtige infographics. Zo laat een interactieve kaart zien hoe de meeste daklozen vanuit de kuststeden over het land worden verspreid, in welke staten de meeste daklozen wonen en waar de meesten terechtkomen. The Guardian brengt op deze manier niet alleen daklozen in kaart maar geeft ze ook een gezicht, dankzij de portretten die de krant maakte.

Arme gebieden

New York is een van de steden die al sinds de jaren 80 daklozen verhuist. De 28-jarige Jose Ortiz maakt met zijn vrouw en twee kinderen gebruik van de regeling. Hij is een van de 2.350 mensen die vanuit New York met een gratis vliegticket naar Puerto Rico gaat. Hoewel het gezin officieel vrijwillig vertrekt, wil Ortiz eigenlijk niet weg.

“Wij voelen ons behandeld als beesten. Alsof ze ons bij het vuilnis hebben gezet.”

In Puerto Rico ligt het werkloosheidspercentage twee keer zo hoog als in de Verenigde Staten en het gemiddelde inkomen drie keer zo laag. The Guardian zag dit vaker: veelal worden daklozen verplaatst van rijke steden naar arme plaatsen.

Uitvlucht

Voor sommigen betekende de gratis reis een vlucht uit het daklozenbestaan. Veel geïnterviewden waren dankbaar voor de kans die ze hadden gekregen. Maar dit is slechts een deel van het verhaal, benadrukt The Guardian. De regeling dient ook het belang van de steden die een enkele reis als een goedkope manier beschouwen om het aantal daklozen in hun stad te verminderen.

Quinn Raber besloot na drie jaar zwerven in San Francisco naar Indianapolis te reizen. Een vriend zei hem dat hij misschien wel een baantje in de afwas kon krijgen. “Maar het is heel erg moeilijk om opnieuw te beginnen”, zegt hij. Binnen enkele maanden is hij weer terug. “San Francisco is de plek waar mensen altijd weer naar terugkomen op een bepaald moment.”