Coöperatie zet nieuwe stap naar zelf-euthanasie

Coöperatie Laatste Wil, een kleine belangenorganisatie die strijdt voor het recht op een middel om zelf euthanasie te plegen, begint in januari met informatiebijeenkomsten voor mensen die een „betrouwbaar laatstewil-middel” willen aanschaffen.

Dit is een nieuwe stap van de vereniging die in september bekendmaakte een legaal verkrijgbaar middel te hebben gevonden waarmee mensen zelf euthanasie kunnen plegen. Daarvoor blijkt grote interesse te zijn: de club is sinds september naar eigen zeggen gegroeid van ruim 3.000 leden naar 16.500. De coöperatie bestaat sinds 2013.

Vanaf januari kunnen de leden van de coöperatie die langer dan een half jaar lid zijn zich aanmelden voor een bijeenkomst waar inkoopgroepen kunnen worden gevormd die het dodelijke middel op een verantwoorde wijze kunnen aanschaffen. Dat schrijft de organisatie in de laatste ledennieuwsbrief van het jaar, die eerder deze week verscheen.

Behoedzaam opereren

Het was niet de bedoeling dat het bericht over de inkoopprocedure nu naar buiten was gekomen, zegt voorzitter Jos van Wijk. „We moeten behoedzaam opereren om tegenstanders van vrijwillige euthanasie niet de gelegenheid te bieden ons in de wielen te rijden.”

In de besloten nieuwsbrief staat dat de aangewezen leden vanaf januari „de gelegenheid krijgen om het middel te bestellen”. Bij de inschrijving voor de inkoopbijeenkomsten – in groepen van maximaal vijftig leden – hoort ook een informatiepakket over onder meer de inkoopprocedure, de veiligheid en de werking en bijwerkingen van het middel. Om welk middel het precies gaat wil de coöperatie niet bekendmaken, anders dan dat het een giftig conserveermiddel is. „Puur omwille van de veiligheid”, zegt Van Wijk. Het dodelijke middel is vrij verkrijgbaar, „erg goedkoop” en in grote hoeveelheden te koop. Van Wijk: „Ik ken een website waar de minimale bestelling 9 ton is. Voor een dodelijke dosis is 2 gram al genoeg.” Onder euthanasie-deskundigen bestaat twijfel of het middel leidt tot een vredige dood.

Niet illegaal

Hulp bij zelfdoding is in Nederland strafbaar, maar de Coöperatie Laatste Wil denkt een werkwijze te hebben gevonden waarbij het adviseren over aankoop niet illegaal is. Het Openbaar Ministerie gaat er tot nu toe vanuit dat advies geven over zelfdoding niet strafbaar is maar mensen direct helpen, bijvoorbeeld door middelen voor hen te bestellen, wel. Toenmalig minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) zei in reactie op kritische vragen vanuit de Tweede Kamer dat het niet aan het kabinet is om de mate van strafbaarheid te beoordelen. Wel zei Schippers eind september bezorgd te zijn over het nieuwe middel. „Het verspreiden van informatie over een dodelijk middel zonder duidelijke waarborgen baart mij zorgen.”

In Nederland zijn meer belangenclubs actief met het organiseren van informatiebijeenkomsten over vrijwillige euthanisie, waaronder de Nederlandse vereniging voor vrijwillig levenseinde NVVE.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl