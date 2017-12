Apple glijdt uit over snelle slijtage iPhone-batterij

De ongebruikelijke manier waarop Apple batterijproblemen in de iPhones 6, 6s, SE, en 7 oplost, leidt tot ongebruikelijke claims. Eén groep teleurgestelde gebruikers eist een schadevergoeding van 999 miljard dollar. Persbureau Reuters telde vrijdag al acht rechtszaken in de VS en Israël en ook een groep Franse consumenten begint een actie tegen Apple.

Deze claims gaan over het ongevraagd vertragen van de processor van iPhones met ‘versleten’ batterijen. Apple past die methode al een jaar lang toe om plotseling uitvallen van telefoons te voorkomen, maar verzuimde dat te melden aan consumenten.

Sinds vorige week ligt het bedrijf onder vuur omdat de softwaretruc zich duidelijk in de testresultaten openbaart. Vertragen van de processorsnelheid voorkomt niet alleen crashes, maar stimuleert klanten ook ongemerkt om te upgraden naar een sneller toestel.

In de steek gelaten

Apple bood donderdag zijn excuses aan in een open brief, omdat het „sommige klanten het gevoel had gegeven dat ze in de steek gelaten werden”. Het bedrijf verontschuldigt zich niet voor het vertragen van de processor, maar vindt wel dat het daarover niet duidelijk genoeg is geweest.

Apple benadrukt in de brief dat het oudere toestellen zo lang mogelijk ondersteunt met software-updates. Maar het bedrijf kan niet heen om de chemische beperkingen van de lithion-ion-batterij. Die verliest na verloop van tijd capaciteit en kan op lagere laadniveaus geen piekbelasting meer aan: dan geeft het toestel er onder zware omstandigheden opeens de brui aan.

Apple belooft een volgende software-update die beter inzicht geeft in de conditie van de batterij, zodat gebruikers zelf kunnen zien of en wanneer de accu aan vervanging toe is. Met een nieuwe batterij zal de processor weer op optimale snelheid draaien, aldus Apple. Dat blijkt ook uit eerdere externe testresultaten.

Bij normaal gebruik – foto’s maken, berichten tikken – zul je weinig van de vertraging merken. Wel kan het laden van apps langer duren.

De batterij is de zwakste plek van de smartphone maar is niet eenvoudig te vervangen. De iPhone had nooit een verwisselbare batterij om het ontwerp zo compact mogelijk te houden. Om consumenten tegemoet te komen verlaagt Apple de vervangingskosten van de batterij. Europese klanten betalen komend jaar 29 euro voor een batterijwissel, in plaats van de gebruikelijke 89 euro. Dat is vergelijkbaar met het tarief dat je nu bij een onofficiële Apple-reparateur betaalt.

iPhone 7 al vertraagd

Apple hoopt met deze maatregelen nieuwe rechtszaken af te weren. Wellicht kan het bedrijf ook vertellen hoeveel toestellen daadwerkelijk kampen met een gebrekkige batterij. En wat er onder ‘gebrekkig’ verstaan wordt – Apple zegt op zijn website dat de batterij na vijfhonderd volledige laadcycli ongeveer 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit overheeft.

De slijtage bij de iPhone-batterij lijkt rap te gaan: Apple past de omstreden vertragingstruc al toe op de iPhone 7, een model dat vorig jaar op de markt kwam en nog steeds nieuw verkocht wordt.

Apple is ondertussen bezig met de ontwikkeling van een eigen ‘power management chip’, een processor die ervoor zorgt dat de telefoon de accu zo efficiënt mogelijk benut. Tot nu toe gebruikt Apple daarvoor chips van het Britse Dialog Semiconductor. Toen in november bekend werd dat Apple zijn orders terug zal schroeven, daalde de koers van Dialog met 19 procent.