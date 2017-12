Aantal schietpartijen in Rotterdam neemt weer toe

In de kerstnacht was het tweemaal raak: schietpartijen in Rotterdam. Eerst in de Bergpolderstraat in Noord. Twee mannen in een auto worden omstreeks 2.15 uur belaagd door een groepje van vermoedelijk vier mannen. Hun gezichten zijn gedeeltelijk bedekt en ze lopen te zwaaien met vuurwapens.

De bestuurder van de wagen vlucht zijn woning in, zijn passagier raakt in gevecht met de belagers. Hij wordt op zijn hoofd geslagen met een vuurwapen, vlucht, wordt beschoten, blijft ongedeerd maar moet naar het ziekenhuis voor zijn hoofdwond. De man (23) in de woning is gewond en blijkt een vuurwapen en drugs in huis te hebben. Hij wordt aangehouden. De daders vluchten in een auto.

Omstreeks 4.00 uur wordt er geschoten in de Hollandsestraat in Hillesluis. In de voordeur van een woning zitten twee kogelgaten. Op de Slinge wordt even later een auto aangehouden met twee inzittenden. De 21-jarige Rotterdammer en 24-jarige zonder bekende woon- of verblijfplaats zijn in het bezit van een vuurwapendemper en worden aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het schietincident.

Goudkleurige wagen

Op Eerste Kerstdag wordt een 49-jarige Rotterdammer omstreeks 21 uur beschoten in de Groepstraat in de Tarwewijk. Hij loopt schotwonden op in beide benen. Volgens het slachtoffer zijn de kogels afgevuurd door een man die even daarvoor uit een goudkleurige wagen was gestapt.

De schietincidenten zijn de zoveelste in korte tijd. Op 20 december werden omstreeks 19 uur op de Rhijnauwensingel in Beverwaard twee mannen doodgeschoten in een geparkeerde auto. De politie vermoedt een liquidatie vanwege het grote aantal afgevuurde kogels. De slachtoffers van 25 en 26 jaar waren Rotterdammers van Antilliaanse afkomst. Een van hen woonde vlakbij de plaats delict, de ander in Spangen. Daar werden, toeval of niet, op 6 december omstreeks 3.15 uur 27 kogels afgevuurd op het raam van een bovenwoning. De 42-jarige bewoner werd aangehouden wegens vuurwapenbezit en een hoeveelheid harddrugs.

De schietpartijen roepen herinneringen op aan de reeks schietincidenten tussen september en december vorig jaar in de openbare ruimte in vooral Rotterdam-Zuid. Net als nu lieten Politie en Openbaar Ministerie (OM) weten hoge prioriteit te stellen aan de aanpak van illegaal vuurwapenbezit en -gebruik. Dit om te voorkomen dat er onschuldige slachtoffers vallen.

Het schietincident op 9 december 2016 omstreeks 4.45 uur in de Wieldrechtstraat in de Tarwewijk – om de hoek van de eerdergenoemde Groepstraat – was voor de politie aanleiding voor de oprichting van een Team Grootschalig Onderzoek (TGO). Dat arresteerde het weekend na de schietpartij, waarbij een 25-jarige Rotterdammer in zijn rug was geraakt, drie verdachten.

Criminele groep

Twee van hen (22 en 25 jaar) werden aangehouden in Berg en Terbijt (Valkenburg), de derde (23 jaar) in Rotterdam. Twee weken later werd een vierde verdachte (24 jaar) aangehouden. Ze bleken ook betrokken te zijn bij een schietincident in café LIV in de Stieltjesstraat (4 december 2016) en bij geweldsincidenten aan de Zevenkampse Ring (29 november 2016) en Bermdijk (27 juli 2016).

Eind maart werden opnieuw vier van in totaal 13 verdachten aangehouden. Ze vormen volgens de politie een criminele groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere schietpartijen, overvallen, inbraken en ripdeals. Uiteindelijk kon het TGO zeven zaken linken aan deze groep.

De eerste vier verdachten, onder wie Elias A. (25) die in januari een maand zoek was na te zijn ontsnapt op weg naar het Sint Franciscus Gasthuis, werden vorige week veroordeeld. Ze kregen gevangenisstraffen tussen de 3 en 12 jaar voor poging doodslag, zware mishandeling, diefstal met geweld, gijzeling en ontvoering en het in vereniging voorhanden hebben van een vuurwapen. Justitie sprak van ‘collectief en bruut geweld’ en ‘bizarre handelingen’ met slachtoffers zoals het uitdrukken van sigaretten op billen, slaan met een kabel en riem, maken van naaktfoto’s en op het hoofd zetten en doorladen van een pistool.