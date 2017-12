Britse ‘drankbus’ kan normaal worden

De Britse eerste hulp-afdelingen hebben het deze eindejaarsperiode extra druk: mensen drinken meer alcohol, worden ziek en soms ook agressief. Maar de Britten zijn berekend op dit binge drinking: al een aantal jaren staan er in uitgaansgebieden bussen met verplegers waarin dronken mensen even kunnen bijkomen. Ze kunnen in deze zogenoemde drunken tanks of booze buses een dutje doen – of overgeven.

Het Britse zorgsysteem National Health Service (NHS) zit er nu aan te denken om die bussen door het hele land neer te zetten – en niet alleen rond de feestdagen. In de steden Newcastle, Cardiff, Manchester en Bristol gebeurt dit al. „Ik heb met eigen ogen gezien hoe eerste hulp-afdelingen en ambulancepersoneel worden ingeschakeld en te maken krijgen met dronken en agressief gedrag”, zei Simon Stevens, hoofd van de NHS in Engeland, vrijdag tegen de BBC. Hij hoopt dat zij dan weer echte zorg kunnen verlenen. Britse eerste hulp-afdelingen zijn 15 procent van hun tijd kwijt aan dronken mensen en op vrijdag en zaterdag nog veel meer: 70 procent. Stevens wil het effect van de bussen zondag tijdens de jaarwisseling nog eens goed bekijken en zal daarna beslissen of hij met een landelijk advies komt over de inzet van booze buses.

Niet iedereen vindt dat een goed idee. Sommige mensen zijn bang dat de bussen dronkenschap vergemakkelijken. In plaats van dronken mensen op te vangen moeten ze vaker te horen krijgen dat ze minder moeten drinken. Stevens benadrukt dat overmatige drinkers in eerste instantie moeten nadenken over de gevolgen van hun gedrag. De eerste hulp is er niet voor dronken mensen maar voor mensen die echt ziek zijn en in nood. Stevens: „NHS staat niet voor National Hangover Service.”