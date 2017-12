Zeker 109 slachtoffers bij luchtaanvallen in Jemen

Bij luchtaanvallen in Jemen zijn in de afgelopen tien dagen zeker 109 burgers om het leven gekomen. Bijna de helft van die slachtoffers viel in de bergstad Taiz, waar op dinsdag een drukbezochte markt onder vuur werd genomen. Dat meldde het hoofd van de humanitaire hulpverlening van de VN donderdag aan Reuters.

Daarnaast kwam volgens coördinator Jamie McGoldrick een veertienkoppig gezin om bij een luchtaanval op een boerderij in de kuststad Hodeidah, eveneens op dinsdag. De overige slachtoffers vielen bij bombardementen verdeeld over het land, aldus de VN-leidinggevende. Het aantal gewonden loopt eveneens in de vele tientallen.

Meer geweld na ‘verraad’

In Jemen wordt de laatste weken nog feller gevochten dan voorheen. De Golfstaat verkeert al sinds het voorjaar van 2015 in staat van oorlog, nadat Houthi-rebellen de regering van president Abd Rabbuh Mansur Hadi omverwierpen. Hadi werd gesteund door het leger van Jemen en een internationale coalitie van landen, geleid door Saoedi-Arabië.

Hadi’s voorganger, Ali Abdullah Saleh, stond lange tijd juist aan de kant van de Houthi’s. Begin deze maand stapte hij echter verrassend over naar het kamp van het Jemenitische leger. De Houthi’s namen vervolgens wraak voor dit “verraad” door Saleh te vermoorden. Met name rond hoofdstad Sana’a zijn de rebellen in een fel grondoffensief verwikkeld met het leger, dat vanuit de lucht wordt bijgestaan door de internationale coalitie.

Die bombardementen hebben de afgelopen weken al meermaals burgerslachtoffers geëist, zo stellen de VN. Begin deze maand kwamen in enkele dagen tijd zeker 125 mensen om bij gevechten. In de twee weken daarop kwamen daar nog eens 136 slachtoffers bij, zo maakten de VN vorige week in een rapport bekend.

‘Onmeetbaar lijden’

In een toelichting op de cijfers is McGoldrick fel over de nieuwe doden die zijn gevallen als gevolg van bombardementen door de coalitie. Hij zegt tegen Reuters:

“Deze incidenten laten de volledige minachting voor menselijk leven zien van alle partijen in deze oorlog, inclusief de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Dit gevecht heeft alleen maar geleid tot de vernieling van het land en het onmeetbare lijden van zijn volk.”

Hoeveel Jemenieten sinds het begin van de oorlog zijn omgekomen door de strijd tussen de Houthi’s en het leger kan de VN niet zeggen. Bij de laatste telling in augustus 2016 waren dat er al zeker 10.000.