Winklevossjes denken niet aan cashen

Eén Winklevoss, twee Winklevii. Toen ze aan Harvard studeerden en ook nog op Olympisch niveau roeiden, werden de Winklevoss-broertjes als meervoudig verschijnsel al grappend ‘the Winklevii’ genoemd. De boomlange Tyler en Cameron Winklevoss werden wereldberoemd dankzij de Hollywood-film The Social Network, waarin hun zaak tegen Facebookoprichter Mark Zuckerberg een rol speelde. De tweelingbroers, in de film afgeschilderd als elitair en enigszins onnozel, beschuldigden Zuckerberg ervan het idee voor Facebook te hebben gejat. Uiteindelijk schikten ze voor 65 miljoen dollar.

Het bedrag uit de Facebook-zaak gaf de 36-jarige broers het startkapitaal voor een gouden investering in bitcoin. Ze staken ongeveer 11 miljoen dollar van hun fortuin in cryptomunten, richtten de wisseldienst met de passende naam Gemini op, en zagen hun vermogen toenemen met ongeveer 10.000 procent. Hun bezittingen in cryptovaluta zijn nu virtueel ruim de miljard dollar voorbij.

Goud

Maar wie denkt dat het dan misschien eens tijd is om te cashen, zit ernaast. Vorige week zeiden de broers in een interview met The New York Times dat ze dat nog lang niet van plan zijn. Misschien als de totale waarde van alle bitcoins richting de waarde van goud gaat. „Bitcoin is meer dan goud: het is een programmeerbare manier om waarde op te slaan.” De totale marktwaarde van goud is nu rond de 8.000 miljard dollar, die van bitcoin was donderdag 245 miljard.

Gek? Dat weten we pas over een paar jaar waarschijnlijk. Maar de Winklevoss-broers zijn vast niet vergeten dat Mark Zuckerberg in 2006 een bod afwees van techbedrijf Yahoo om Facebook van hem over te nemen voor 1 miljard dollar.

Nu bezit Zuckerberg 73 miljard.