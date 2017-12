Koude avocadosoep

Na de bacchanalen van afgelopen dagen is het tijd voor een wat lichter maal. De combinatie van linzen en avocado heb ik niet eerder geproefd en ik moet bekennen dat dit de eerste keer is dat ik chardonnay-azijn in een ingrediëntenlijst zie, dus ik heb even gezocht en die is vrij verkrijgbaar.

Snijd het ‘hoedje’ van de avocado en haal deze leeg met een lepel. Bewaar de schil want hierin gaan we de soep serveren. Verwijder de pit en doe het vruchtvlees van de avocado in een mixer. Breng de avocado op smaak met limoensap en -rasp, sap van ingelegde jalapeño, groentebouillon, sushiazijn, zout, peper en vlierbloesemsiroop. Voeg koriander en spinazie toe en mix dit tot een gladde massa.

Meng de linzen met sjalot, verse jalapeño, chardonnay-azijn, munt en de olijfolie. Breng op smaak met zout en peper. Zet de lege avocado’s in crushed ijs (gemalen ijs) en schep er wat linzen in. Vul verder op met avocadosoep en werk af met de ingelegde jalapeño en olijfolie. Pluk wat verse vlierbloesem om het geheel wat feestelijker te maken.