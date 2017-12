‘Ria is weg’

Maria Daanen, geboren in Leiden, verdween op 11 december 1971 en kwam nooit meer terug. Jaren later schreef alleen tv-programma Tros Vermist eens erover op haar website: „Na een echtelijke ruzie heeft de 26-jarige moeder van drie kinderen ’s nachts haar woning verlaten, volgens haar man met medeneming van enkele kledingstukken, geld en haar paspoort. Uiterlijke kenmerken: donkerbruin halflang krullend haar, blanke huidskleur, normaal slank postuur.”

Jaarlijks verdwijnen 40.000 Nederlanders, 0,24 procent van de bevolking. Ze worden opgegeven als vermist. Van hen is 80 procent binnen 48 uur gevonden en 90 procent binnen drie weken. In bijna de helft van de gevallen gaat het om mensen die zijn weggelopen uit een instelling, beschrijft Bureau Beke in een onderzoek. Slechts een klein deel, 0,25 procent van alle vermisten, raakt ‘langdurig zoek’, langer dan een jaar.

In Nederland zijn ruim 1.500 mensen al zo lang zoek. Het grootste deel staat op de Lijst Langdurig Vermisten van de politie. De oudste dateert van 1929. „Een 7-jarige dochter van een slager verdween een dag voor haar eerste communie. Ze is het laatst gezien in het straatje langs het kerkhof toen ze de helling naast de kerk afliep.” De meesten zijn zoekgeraakt tijdens een reis, weggelopen, mogelijk ontvoerd of vermist geraakt in oorlogstijd.

Maar bij ongeveer vijfhonderd mensen, een derde, ontbreekt elke aanwijzing.

Van de lijst verdwijn je vanzelf als je te oud bent om nog in leven te kunnen zijn. Van alle langdurig vermisten is 9,2 procent langer dan twintig jaar zoek en 4,5 procent langer dan veertig jaar. Ria, nu 46 jaar geleden verdwenen, bevindt zich dus in het zeer selecte groepje van de 4,5 procent van de 0,25 procent van de jaarlijks vermisten die zó lang zoek zijn.

Als ze nog in leven is, heeft ze dit jaar haar 71ste verjaardag gevierd.

‘Hier, neem maar mee”, zegt Marieke na de kennismaking op de Botermarkt in Haarlem. Ze geeft een dun groen mapje met een harde kaft. Daarin staat alles wat ze van haar moeder weet.

Marieke, nu 47 jaar oud, heeft Ria niet gekend. Ze was één jaar toen haar biologische moeder verdween. En omdat haar achtergebleven vader de opvoeding van drie jonge kinderen in z’n eentje moeilijk kon bolwerken, werd ze geadopteerd door zijn broer Leo en diens geliefde, die na de vermissing bijsprongen vanaf de eerste dag. Dat ging allemaal zo vanzelfsprekend dat Marieke hen van jongs af aan als haar ouders beschouwt.

Ze is tevreden met de wending van het lot. Ze had een gelukkige jeugd en heeft man en kind, een mooi huis en een leuke baan. En het maakt haar niet eens zoveel uit of haar biologische moeder nog leeft of niet.

Maar ze wil wel graag weten wat er is gebeurd indertijd. Want diep weggestopt is de onrust altijd gebleven. „Zou dát Ria zijn”, heeft ze geregeld gedacht toen ze als student in de stationsrestauratie van Nijmegen werkte, en zelfs eens toen ze op Times Square in New York stond. Nog altijd typt ze eens per jaar de naam ‘Ria Daanen’ in op Google om te zien welke hits het oplevert en toen ze in Limburg eens vlak bij een graf was van ene Ria Daanen, is ze ernaartoe gereden om te zien wie het was. Iemand uit achttien-zoveel.

De verdwijning van haar biologische moeder is een boek dat Marieke liever gesloten houdt. Maar eens in de zoveel tijd slaat iemand het weer open en rijzen dezelfde vragen. Het zou fijn zijn als ze het boek eens definitief sluiten kan.

„Vorige week heeft zich een rechercheur gemeld”, zegt Marieke. „Hij belde op, net als jij. Na 45 jaar stilte.” Een absurd toeval, zo blijkt. „Na al die jaren is er iemand die de zaak wil onderzoeken.”

Wat als iemand zomaar ineens verdwijnt? Plóp, weg. Niet uit de film, maar uit het leven. Geen boef, geen landloper, maar een jonge vrouw die haar kinderen achterlaat. Zonder briefje, zonder reden. De mens kan zoiets niet accepteren, die móét verklaren. Hoe kun je anders verder?

Ermee omgaan is een kunst apart, beschrijven Groningse psychologen in Leven met vermissing, een werkboek voor achterblijvers. Naar de gevolgen die zij ervaren is een paar jaar terug voor het eerst een onderzoek gestart.

De onzekerheid, de mogelijkheid dat een dierbare tóch terugkeert, of niet, maakt het zo lastig. „Een vermissing is onverenigbaar met het idee dat men controle heeft over dingen die gebeuren”, schrijven ze. „Mensen staan voor de opgave onzekerheid over de toekomst te tolereren.” Welke houvast is er nog in het leven, welk kompas is nog te vertrouwen? Het maakt sommigen angstig over álles.

Het werkboek beschrijft een lange lijst klachten die achterblijvers kunnen ervaren. Piekeren, zelfverwijt, hyperalertheid, verdriet, wanhoop, machteloosheid. Behandeling is gericht op leren omgaan met de pijnlijke situatie, niet op afsluiten ervan.

Een vermissing kan ook gevolgen hebben voor de verhoudingen binnen een familie, want „ieder lid gaat hiermee op zijn of haar eigen manier om”. Het is van belang, schrijven de psychologen, dat familieleden blijven luisteren naar elkaar en elkaars mening respecteren. Vooral omdat bínnen een familie verschillende vermoedens kunnen bestaan over de oorzaak van de vermissing.

Het groene mapje bevat een korrelige zwartwit-foto van een glimlachende Ria met een volle dos haar. De foto is genomen in de jaren 60. Er zit ook e-mailcorrespondentie bij met Tros Vermist, al is het tot een tv-item nooit gekomen. En een krantenknipsel uit 1972, een jaar na de vermissing. Een interview in het Leidsch Dagblad met de ouders van Ria, het echtpaar Daanen.

„Niemand hoeft van mij te hangen”, zegt haar vader in het artikel. „Ik wil alleen weten waar mijn dochter is, of waar ze begraven ligt. Meer vraag ik niet. Want dit vreet aan je, meer dan wanneer je weet dat je kind dood is.”

Ria’s ouders noemden haar ‘Puck’, zoals iedereen in de volkswijk waarin ze opgroeide, Leiden-Noord, een bijnaam had. Ze bezat een „zeer sterk aanwezige eigen wil” en was „geen makkelijk meisje”, vertelt vader. „Maar wel doodgoed hoor”, zegt moeder. „En heel intelligent.” Ze was intelligenter dan haar omgeving waardoor ze zich wat „verheven” voelde. Al stond ze volgens moeder altijd klaar voor „de verdrukten en de mensen in nood”.

Puck was vijftien toen ze met haar mulodiploma op zak voorstelde om op kamers te gaan wonen. Thuis waren er veel ruzies en uiteindelijk kwam ze terecht in een meisjesinternaat in Bloemendaal. Na wat omzwervingen trok ze in bij haar halfbroer en ging ze werken als stenotypiste. Ze ontmoette Jan in een café en na een korte verkeringstijd trouwden ze op 8 september 1966. Ze was twintig jaar, haar man twee jaar ouder. „De eerste huwelijkstijd lijkt beschenen door dezelfde romantische zon die de meeste prille huwelijken eigen is”, tekent de journalist op. „Vrij snel verschijnt ter vervolmaking van het echtelijk geluk een tweeling, Jacqueline en Bernadette. Vier jaar later volgt dochter Marieke.”

De journalist schrijft dat het „niet eenvoudig” is om de bewogen woordenstroom van het echtpaar tot stilstand te brengen en „de feitelijke gang van zaken aan het licht te krijgen”. Het verhaal van de ouders is „een relaas vol hele en halve beschuldigingen” aan ex-schoonzoon Jan. Vooral het laatste half jaar van het huwelijk zou niet goed zijn geweest. Ze zouden hun dochter eens met blauwe plekken hebben gezien. Hun vermoeden is dat Puck na een ruzie om het leven is gebracht en ze hopen dat de zaak nu eens wordt uitgezocht.

„Elke week horen we dat de politie niets te weten kan komen over wat er met Puck is gebeurd”, zegt vader. „We hebben alle mogelijke helderzienden in de arm genomen, maar geen van allen konden contact met haar krijgen. We zijn allerlei communes af geweest, waar we geld hebben gegeven aan die mensen opdat ze een beetje naar Puck zouden uitkijken. Meer kunnen we niet doen: ik ben maar een arme donder, mijn geld is op.”

De ouders van Ria zijn inmiddels overleden. Van haar familie zijn nog weinig leden over die haar hebben gekend.

Ook Jan leeft niet meer. Hij kreeg longkanker en is in 2007 geëuthanaseerd. Tot aan zijn dood heeft hij gezegd niets met de verdwijning te maken te hebben gehad.

De broers en enige zus van Jan hebben de gevolgen elk op een andere manier beleefd. Ze hebben er nooit veel over gesproken. Op familiefeestjes dook het onderwerp soms even op.

„Nog iets van Ria gehoord?”

„Nee, gek hè.”

Waarna iedereen weer over ging tot de orde van de dag. Wat moet je er verder ook over zeggen?

En toch heeft de verdwijning van Ria meer levens beïnvloed dan je kunt bedenken. Die ene plóp is de motor geweest van een raderwerk waarvan de tandwielen tot op de dag van vandaag zijn blijven draaien. Zozeer dat na 46 jaar op een plein in Italië haar naam nóg klinkt.

Alle familieleden is gevraagd of ze wilden meewerken aan dit verhaal. De verdwijning is voor sommigen nog als een pijnlijke gebeurtenis en het publiekelijk uitventen van familiesores, zoals die in élke familie voorkomt, wat valt daarbij te winnen?

„Laat het rusten”, liet één broer weten. Hij wilde niet meewerken. Op verzoek van enkelen blijft ook de familienaam van Jan en de kinderen onvermeld. Met haar medewerking heeft de familie gehoopt een kleine bijdrage te leveren aan de sluiting van het boek. „Maar maak er alsjeblieft geen emo-verhaal van”, zegt Marieke.