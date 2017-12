Oud-voorzitter ondernemingsraad politie definitief ontslagen

De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie Frank Giltay is donderdag officieel oneervol ontslagen. Eerder was zijn gedwongen vertrek wegens “zeer ernstig plichtsverzuim” al aangezegd, maar de beslissing is nu definitief. Per 28 december is hij niet meer in dienst, schrijft de politie in een verklaring.

Giltay was vier jaar lang COR-voorzitter. Volgens de korpschef Erik Akerboom is hij “bij herhaling onverantwoordelijk omgegaan met financiële middelen van de politie”. Ook heeft hij “meerdere interne regels overtreden”. Giltay kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Uit een grootschalig integriteitsonderzoek bleek dat het medezeggenschapsorgaan onder zijn leiding tienduizenden euro’s verkwistte. Het geld werd onder meer uitgegeven aan etentjes, drank, feestjes en het inhuren van bevriende adviseurs. Giltay declareerde kosten onterecht of gebruikte een speciale creditcard van de politie.

Schorsing en aangifte

Eind vorig jaar werd Giltay al geschorst. Door het schandaal kwam ook de inmiddels overleden korpschef Gerard Bouman onder vuur te liggen. Hij zou Giltay hebben omgekocht om steun te krijgen voor de reorganisatie van de politie. De onderzoekscommissie onder leiding van Maarten Ruys concludeerde dat hier geen bewijs voor was.

De nieuwe korpschef Akerboom schreef in een brief aan Giltay dat zijn handelen heeft geleid tot grote imagoschade voor de politie. Ook werd tegen de oud-voorzitteraangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping.