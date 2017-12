Moet je bitcoinwinst op de jaaraangifte?

Het idee achter bitcoin is open en democratisch, en dat is ook te merken aan de grote hoeveelheid particulieren en hobbyisten die de afgelopen tijd goud geld hebben verdiend aan een goedgetimede gok op bitcoin, ether of andere digitale munten. Maar met rendementen van soms duizenden procenten komt de fiscus natuurlijk ook om de hoek kijken. Hoe doe je aangifte van cryptomunten?

„Cryptovaluta’s worden door de Belastingdienst behandeld als normale valuta’s”, aldus woordvoerder Herman Opmeer. Wie in 2017 cryptovaluta’s in bezit heeft, dient bij zijn aangifte de waarde van deze cryptomunten op 1 januari 2017 op te geven in box 3. Dat is de peildatum en werkt hetzelfde voor wie dollars, cash euro’s of goud bezit. Als je bitcoins op 1 januari 2017 een waarde hadden van bijvoorbeeld 15.000 euro, dan zal deze waarde gehanteerd moeten worden voor de berekening. Dus ook als de waarde op het moment van aangifte inmiddels enorm is gestegen. Over de aankomende aangifte geldt een heffingsvrij vermogen van 25.000 euro per persoon.

Onder specifieke omstandigheden kan het ook voorkomen dat de handel in bitcoins wordt aangemerkt als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheid, bijvoorbeeld als het een significante inkomstenbron is. Dan moet er inkomstenbelasting over worden betaald in box 1. „Of er sprake is van een bron van inkomen hangt af van de individuele omstandigheden en is ter beoordeling van de belastinginspecteur”, aldus woordvoerder Opmeer.

Datadeals

De ervaring bij andere online-inkomsten (zoals Airbnb-verhuur of Uber-verdiensten) leert dat het niet altijd makkelijk is voor de Belastingdienst om controles te houden.

In de Verenigde Staten won de Amerikaanse belastingdienst in november een zaak tegen de populaire wisseldienst Coinbase. De rechter oordeelde daar dat Coinbase gegevens moest vrijgeven over alle mensen die het afgelopen jaar voor minstens 20.000 dollar aan cryptomunten hadden verhandeld.

De Nederlandse Belastingdienst wil niet vertellen of het datadeals heeft gesloten met bitcoin-wisseldiensten zoals Coinbase. Dat soort informatie houdt de fiscus wel vaker geheim. Deals over de uitwisseling van gegevens heeft de fiscus bijvoorbeeld wel met veel banken en andere bedrijven.