De oude magnolia bij het Witte Huis moet weg

Hij was achtergronddecor bij talloze fotosessies, persconferenties, paasvieringen en staatsbezoeken. Hij sierde zestig jaar lang de achterkant van het 20-dollarbiljet, overleefde 39 presidenten en een vliegtuigcrash. Maar na bijna twee eeuwen is het gedaan met de enorme magnolia voor de zuidelijke zuilengang van het Witte Huis. Een van de meest iconische bomen van de Verenigde Staten zal waarschijnlijk nog deze week grotendeels geveld worden.

De magnolia in bloei. Foto OGphoto

In een dinsdag door nieuwszender CNN onthuld rapport stellen specialisten van het Nationaal Arboretum dat de boom „ernstig in gevaar is”. Al decennia wordt de Magnolia grandiflora gestut, maar alle kabels en palen volstaan niet langer. Vooral een oostelijke stam is zo verzwakt, dat de bekabeling de dunne takken meetrekt.

Trumps heli kan hem omblazen

„Als dit een gewone boom was, zou hij al lang geleden verwijderd zijn. We begrijpen dat dit een historische boom is en alle maatregelen zijn getroffen om hem tot op heden te redden. Maar uiteindelijk zal hij omvallen”, stellen de botanici in hun advies aan presidentsvrouw Melania Trump.

Zij is het die uiteindelijk heeft besloten de boom te laten vellen, bevestigde het Witte Huis aan CNN. Na lezing van het rapport en uitgebreid overleg met haar staf kwam de first lady tot de slotsom dat de boom niet meer te redden was, aldus de officiële verklaring.

Hij zou nu een gevaar vormen voor met name journalisten, die regelmatig onder de magnolia in een persvak worden gezet. De first lady „was bezorgd over de veiligheid van bezoekers en leden van pers, die vaak recht voor de boom staan als Marine One opstijgt”, verklaarde woordvoerder Stephanie Grisham. De draaiende rotorbladen van die presidentiële helikopter zouden de boom weleens het laatste zetje kunnen geven.

Foto Jim Lo Scalzo

Een stekje als eerbetoon

Het was juist een verre voorganger van Melania Trump die ervoor zorgde dat de magnolia ooit in de tuin van de presidentswoning belandde. In 1828 won Andrew Jackson na een turbulente verkiezingsrace het presidentschap, om enkele dagen later zijn vrouw Rachel te verliezen. De gekozen president weet die vroegtijdige dood aan de vuile campagne, waarin zijn tegenstanders de rechtmatigheid van zijn huwelijk in twijfel hadden getrokken. Als eerbetoon aan zijn vrouw besloot de weduwnaar een stekje naar Washington te halen van Rachels lievelingsboom op hun plantage in Tennessee. Die oer-magnolia ging eind jaren negentig verloren tijdens een tropische storm.

De presidentiële terreinknechten hebben de afgelopen maanden al stekjes opgekweekt van de ‘Jackson Magnolia’ bij het Witte huis. Het is de bedoeling deze op de oude plek te planten. Ook heeft de first lady gevraagd het hout van de gekapte boom te bewaren.