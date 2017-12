Man die dochter zwanger maakte, komt niet vrij

Een 58-jarige man uit Groningen die bij zijn elfjarige dochter een kind verwekte, komt niet vervroegd vrij. De man heeft zijn straf van tien jaar voor tweederde uitgezeten en kwam in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De rechtbank in Groningen oordeelde echter dat de kans kans op recidive te groot is.

Tijdens een schoolexcursie in 2011 kreeg het meisje plotseling hevige buikkrampen. De bus werd aan de kant gezet en er werd een ambulance gebeld. De toentertijd twaalfjarige wist niet dat ze zwanger was. De ambulancebroeders brachten de baby vervolgens ter wereld. Het meisje werd met haar dochtertje opgevangen in een pleeggezin.

De vader werd in 2012 veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. De rechtbank oordeelde toen dat zo’n lange straf gepast was omdat de daad van de man een schok in de samenleving teweegbracht. De rechtbank nam verder mee dat het slachtoffer door de baby haar leven lang geconfronteerd zal blijven met het seksueel misbruik.

Ze zou in de voorgaande jaren honderden keren zijn misbruikt door haar vader. Hij was in 1995 al eens veroordeeld voor seksueel misbruik van een andere dochter.

Strenge voorwaarden

De man kwam in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling, wat zou betekenen dat hij onder strenge voorwaarden weer de maatschappij in zou mogen. Een van die voorwaarden is een behandeltraject, waaraan de man weigert mee te werken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank wordt hierdoor het risico op recidive te groot. Het OM verzette zich daarom tegen de vervroegde vrijlating. De man zou zich bovendien niet naar wens gedragen in de gevangenis.