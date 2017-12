Kai Verbij scheurt spier, mist de 1.000 meter en nu?

Met de informatie van een dag later is de prestatie van Kai Verbij op de 500 meter van woensdagavond nog indrukwekkender. Drie keer moest hij wachten op een startschot, na de twee valse starts en diskwalificatie van zijn Plantina-ploeggenoot Dai Dai Ntab, én hij moest het in zijn rit helemaal alleen stellen - normaal al een nadeel, in een sterk veld zoals dat op de kortste afstand bij de mannen des te groter. Verbij reed desondanks 34.81, werd daarmee tweede en plaatste zich voor de Spelen. Nu blijkt dat na veertig meter de gedachte door zijn hoofd ging om te stoppen, door de pijn. Bij de derde start scheurde hij een spier aan de binnenkant van zijn bovenbeen.

Hij stond nog keurig de pers in de catacomben van Thialf te woord, maar redde de wandeling naar de persruimte op de tweede verdieping daarna niet meer. Einde olympisch kwalificatietoernooi voor Verbij (23), geen 1.000 meter op vrijdag, een afstand waarop hij een van de absolute kanshebbers zou zijn voor een startplek op de Spelen in Pyeongchang - hij is de regerend Europees en wereldkampioen sprint.

Maar wat nu? Het selectieproces voor de Spelen is in Nederland al ingewikkeld genoeg zonder dit soort ‘calamiteiten’. Verbij hoopt op een van de drie aanwijsplekken die schaatsbond KNSB ter beschikking heeft. Coach Gerard van Velde had volgens de woordvoerder van Plantina de technisch directeur van de bond, Arie Koops, ingelicht over de situatie. Er is vooralsnog weinig van te zeggen, zeker nu het toernooi nog in volle gang is. Zondag, een dag na het einde van het OKT, zal de definitieve selectie bekend worden gemaakt en ook een eventuele aanwijsplek voor Verbij.

Andere uitweg

Nu is er door de ingewikkelde matrix (tien individuen voor zestien startplekken bij zowel de mannen als de vrouwen) ook nog een andere uitweg. Mochten er dusdanig veel verschillende schaatsers zich plaatsen de komende dagen, waardoor de schaatser die derde wordt op de 1.000 meter de Spelen misloopt, kan iemand als Verbij die plek innemen. De startplek is er immers nog steeds, alleen is het aantal verschillende schaatsers dat in Pyeongchang mag rijden in dat geval overschreden. Dan zou de derde startplek die Nederland heeft op de 1.000 meter, kunnen worden ingenomen door iemand die zich al op een andere afstand heeft geplaatst.

Zelfs als hij de aanwijsplek krijgt, moet Verbij eerst op tijd zien te herstellen van de spierscheuring. In het ziekenhuis kreeg hij te horen dat er gemiddeld vier tot zes weken hersteltijd voor staat; de Winterspelen beginnen over iets meer dan zes weken. Een topfitte sporter zal wellicht aan de ‘snelle’ kant van de hersteltijd zitten.