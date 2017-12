Is er leven na de Trumpshow?

Veiligheidsadviseur Michael Flynn

Van pleitbezorger vóór nu kroongetuige tegen Team Trump

Voor Michael Flynn, de kortstondige Nationale Veiligheidsadviseur van Trump, is het bergafwaarts gegaan sinds zijn dramatische ontslag in februari, na minder dan een maand in functie. Van vurig pleitbezorger voor Trump werd hij kroongetuige bij het Ruslandonderzoek van de speciale aanklager, Robert Mueller.

Flynn, die bekende te hebben gelogen tegen de FBI, is begin december gedraaid: hij verleent nu zijn medewerking aan Muellers onderzoek. Dat is gevaarlijk voor Trump, want de lobbyist met Moskou-banden wordt gezien als de spil van contacten tussen Team Trump en Russische functionarissen in de aanloop naar de verkiezingen en de transitieperiode.

Flynn moest in februari het veld ruimen omdat hij had gelogen over contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. In tegenstelling tot wat hij beweerde, was het opheffen van VS- sancties tegen Rusland door de komende regering-Trump aan de orde geweest.

Flynns voorgeleiden begin deze maand was een dramatische wending. De generaal b.d., die tijdens de Republikeinse conventie in 2016 vanaf het podium opriep tot opsluiting van Hillary Clinton (“Lock her up!”), kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

Trump heeft ondertussen zijn verhaal gewijzigd over zijn motivatie voor het ontslaan van Flynn. In een tweet die later door het Witte Huis werd toegeschreven aan zijn advocaat, zei hij te hebben geweten dat Flynn had gelogen tegen de FBI. Eerder was het omdat Flynn vicepresident Mike Pence zou hebben misleid over de contacten met Kisljak.

Toch zei Trump tegen journalisten dat hij met Flynn te doen heeft. „Ze verwoesten zijn leven.”