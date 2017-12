George Weah wint verkiezingen Liberia

George Weah is donderdag uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Liberia. Nadat 98,1 procent van de stemmen was geteld, stond de 51-jarige politicus en voormalig profvoetballer op 61,5 procent van de stemmen, waarmee de huidige vicepresident en tegenstrever Joseph Boakai hem niet kan inhalen. Dat heeft de kiescommissie van het West-Afrikaanse land bekendgemaakt volgens persbureau AFP.

Weah voerde onder meer campagne met gratis onderwijs en belastingverlagingen voor de allerarmsten. In oktober won hij al de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Met 38,4 procent van de stemmen liet hij toen al Boakai (28,8 procent) achter zich. Een kandidaat moet echter ten minste 50 procent van de stemmen behalen om zich de nieuwe president te mogen noemen. Daarom volgde een tweede ronde.

Onderzoek naar onregelmatigheden

Die tweede verkiezing zou eigenlijk plaatsvinden in november maar werd uitgesteld. De kiescommissie was nog bezig met onderzoek naar onregelmatigheden en fraude bij de eerste ronde op het moment dat de Liberianen weer naar de stembus zouden gaan. Daarop stelde het Hooggerechtshof de verkiezing uit.

Weah wordt de opvolger van de eerste vrouwelijke president van Afrika en Nobelprijswinnaar Ellen Johnson-Sirleaf, van wie hij in 2005 de presidentsverkiezingen verloor. Johnson-Sirleaf treedt na twaalf jaar terug en leidde het land onder meer tijdens de ebola-uitbraak in 2014-2015, die zeker vijfduizend Liberianen het leven kostte.

‘King George’, zoals Weah genoemd wordt in voetbalstadions, speelde onder meer voor AC Milan, Monaco en Paris Saint-Germain. In 1995 werd hij uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het jaar. Ook kreeg hij de titel Afrikaanse voetballer van de eeuw en was hij Unicef-ambassadeur. In 2014 werd hij verkozen als senator in Montserrado County, waar de hoofdstad Monrovia onder valt. In een interview met NRC eerder dit jaar bepleitte de politicus dat migratie een mensenrecht is: