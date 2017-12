Dumoulin volgend jaar opnieuw van start in Giro

Wielrenner Tom Dumoulin doet volgend jaar opnieuw mee aan de Giro d’Italia, de drieweekse etappekoers die hij afgelopen mei als eerste Nederlander ooit won. Dat heeft een woordvoerder van Dumoulins ploeg Team Sunweb donderdag laten weten aan persbureau ANP. Dumoulin wil de Ronde van Italië opnieuw winnen. “Tom gaat naar de Giro voor het klassement”, aldus de woordvoerder.

De Giro van 2018, die op 4 mei start in Jeruzalem, is een ronde voor klimmers. Er staan acht zware bergetappes op het programma. Tijdritten, het onderdeel waarin Dumoulin (27) is gespecialiseerd, spelen een minder grote rol. Het routeschema telt 45 tijdritkilometers - dit jaar waren dat er nog 70. Desondanks zei Sunweb-ploegleider Aike Visbeek vorige maand tegen NRC dat het parcours “goed bij Tom past”.

Dumoulin vs. Froome

Wil Dumoulin zijn tweede Giro winnen, dan zal hij eerst Chris Froome moeten verslaan. De viervoudig winnaar van de Tour de France maakte in november bekend dat hij in 2018 voor het eerst een serieuze gooi gaat doen naar de overwinning in de Giro. Die ronde won de Keniaanse Brit nog nooit.

Twee weken geleden werd duidelijk dat Froome in augustus tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje een te hoge concentratie van het anti-astmamiddel salbutamol in zijn urine had. Het is nog niet duidelijk of Froome daarvoor geschorst gaat worden. Hij krijgt eerst de kans om aan te tonen dat hij het middel gebruikte om een astma-aanval te bestrijden, zoals hij zelf beweert.

Beslissing over Tour na Giro

Froome is van plan om volgend jaar ook mee te doen aan de Tour de France, die anderhalve maand na de slotrit van de Giro begint. Of hij Dumoulin daar opnieuw tegenkomt, is nog onzeker. Pas na de Giro neemt de Nederlandse wielrenner een besluit. “We gaan zijn prestaties analyseren en dan beslissen we of hij ook de Tour rijdt”, zei de Sunweb-woordvoerder donderdag tegen ANP. Ook in de Tour van 2018 ligt de nadruk op de bergetappes.

Dumoulin reed afgelopen Giro negen dagen in de roze leiderstrui. Hij raakte de koppositie twee dagen voor de finish kwijt, toen hij tijd verloor in een zware bergrit. Tijdens de afsluitende tijdrit naar Milaan reed hij concurrenten Nairo Quintana en Vincenzo Nibali vervolgens op grote achterstand. Daarmee werd Dumoulin de eerste Nederlander die een grote ronde won sinds Joop Zoetemelk in 1980 de eindzege greep in de Tour.