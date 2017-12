Dit zijn de beste video’s van NRC uit 2017

Noord-Korea Dit jaar zette Noord-Korea de strategische verhoudingen op z’n kop. Het land bewees dat het raketten heeft die de hele VS kunnen bereiken, mét een kernkop. In vijf video’s laten we zien wat de mogelijke manieren zijn waarop dit conflict eindigt. Komt er verandering in Noord-Korea of dwingt het buitenland die af, en vindt de verandering vreedzaam plaats of op gewelddadige wijze?

Designerbaby Wat als je zou kunnen voorkomen dat je kind erfelijke ziektes krijgt? Met de techniek CRISPR-CAS kunnen artsen ‘foute’ stukjes DNA uit een embryo knippen. Maar het biedt ook mogelijkheden die in theorie nog veel verder gaan. Een andere oogkleur of meer spiermassa? Geen probleem. We onderzoeken of het tijdperk van de designerbaby aanstaande is.

Ruimte Weinig spreekt zo tot de verbeelding als ons universum. Het is een onuitputtelijke bron van filosofische beschouwingen. Is er leven op andere planeten? Als er aliens zijn, weten ze dan ook van ons bestaan af? Maar onze speurtocht in de ruimte werpt ook hele praktische kwesties op, zoals wie straks de baas is op Mars. NRC beantwoordt grote vragen over de sterren.

Nepschilderij Jarenlang spaarde kunstredacteur Arjen Ribbens voor een bloemstilleven uit de zeventiende eeuw. Hij was dan ook dolblij toen hij via een online veiling een werk van de Vlaamse meesterschilder Van Thielen kon kopen. Totdat hij het bij een restaurator bracht om het schoon te laten maken. Die doet Ribbens een vervelende mededeling: zijn schilderij van 14.000 euro is nep.

Midden-Oosten Soms lijkt het conflict in het Midden-Oosten niet te doorgronden. De botsende belangen van de strijdende partijen, wie de strijdende partijen eigenlijk zijn. In een serie video’s ontwart Midden-Oosten-expert Carolien Roelants de kluwen wol die het gebied geworden is.